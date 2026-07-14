Frankreich hat sein WM-Halbfinale gegen Spanien am Dienstagabend mit einer erschreckend ungefährlichen Vorstellung verloren.
Diese Zahl ist kaum zu glauben: So harmlos war Frankreich im WM-Halbfinale gegen Spanien
Vor allem in der ersten Halbzeit lief für die hochgelobte französische Offensive um die Superstars Kylian Mbappe, Michael Olise und Ousmane Dembele überhaupt nichts zusammen. Eine erschreckende Zahl, die das belegt: Laut Datenanbieter Opta lag Frankreichs xGoals-Wert, der die zu erwartenden Toren einer Mannschaft bemisst, nach den ersten 45 Minuten bei gerade einmal 0,04. Ungefährlicher geht es kaum.
Weitere Horrorstatistiken der ersten Halbzeit bei der französischen 0:2-Niederlage gegen stark auftretende Spanier: Lediglich zwei Schüsse der Equipe Tricolore wurden gezählt, kein einziger davon auf das Tor, kein einziger aus dem Strafraum heraus. Dafür standen Les Bleus bei Seitenwechsel schon dreimal im Abseits.
Auch in Halbzeit zwei blieben die leicht favorisiert in das erste Halbfinale der WM 2026 gestarteten Franzosen über weite Strecken harmlos. Der xGoals-Wert fasste das Gesamtbild auch nach 90 Minuten ganz gut zusammen, lag bei Spielende bei schwachen 0,3.
- Getty Images Sport
Kylian Mbappe hat mittlerweile eine Horrorbilanz gegen Lamine Yamal
Nach einem ungeschickten Einsteigen von Frankreichs Linksverteidiger Lucas Digne gegen Spaniens Superstar Lamine Yamal im Strafraum bekamen die Iberer nach rund 20 Minuten einen Elfmeter zugesprochen. Mikel Oyarzabal verwandelte souverän zur verdienten Führung, die Pedro Porro nach knapp einer Stunde nach schönem Doppelpass mit Dani Olmo ausbaute.
Ein nachhaltiges Aufbäumen der Franzosen blieb danach aus, zu stark verteidigte der Europameister aus Spanien. Auch der bei der WM zuvor so stark auftrumpfende Mbappe konnte nichts mehr ausrichten, bleibt damit vorerst bei acht Turniertoren. Eine aus Sicht des Stürmerstars von Real Madrid persönlich bittere Statistik: Im elften Spiel auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene gegen Spaniens Lamine Yamal behielt der Offensivstar des FC Barcelona zum neunten Mal die Oberhand. Nur in zwei Fällen ging Mbappe als Sieger aus dem Duell hervor.
Frankreich bleibt bei der WM nur das "kleine Finale"
Trotz der Halbfinalniederlage ist die WM für Frankreich indes noch nicht ganz vorbei. Am Samstag steht für Les Bleus noch das Spiel um Platz 3 an, das in Miami ausgetragen wird.
Wer der französische Gegner im sogenannten "kleinen Finale" wird, entscheidet sich ebenso am Mittwochabend wie Spaniens Kontrahent im großen Endspiel am Sonntag in New York/New Jersey. England um Harry Kane und Argentinien um Lionel Messi kämpfen im zweiten Halbfinale um das zweite Finalticket.
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