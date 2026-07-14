Vor allem in der ersten Halbzeit lief für die hochgelobte französische Offensive um die Superstars Kylian Mbappe, Michael Olise und Ousmane Dembele überhaupt nichts zusammen. Eine erschreckende Zahl, die das belegt: Laut Datenanbieter Opta lag Frankreichs xGoals-Wert, der die zu erwartenden Toren einer Mannschaft bemisst, nach den ersten 45 Minuten bei gerade einmal 0,04. Ungefährlicher geht es kaum.

Weitere Horrorstatistiken der ersten Halbzeit bei der französischen 0:2-Niederlage gegen stark auftretende Spanier: Lediglich zwei Schüsse der Equipe Tricolore wurden gezählt, kein einziger davon auf das Tor, kein einziger aus dem Strafraum heraus. Dafür standen Les Bleus bei Seitenwechsel schon dreimal im Abseits.

Auch in Halbzeit zwei blieben die leicht favorisiert in das erste Halbfinale der WM 2026 gestarteten Franzosen über weite Strecken harmlos. Der xGoals-Wert fasste das Gesamtbild auch nach 90 Minuten ganz gut zusammen, lag bei Spielende bei schwachen 0,3.



