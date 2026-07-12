Von den ursprünglich 48 gestarteten Nationen sind bei der WM in Nordamerika nur noch vier Mannschaften im Rennen um den Titel. In den beiden Halbfinals entscheidet sich in den kommenden Tagen, welche Teams den Sprung ins große Endspiel schaffen.

Den Anfang machen am Dienstag, den 14. Juli, Frankreich und Spanien. Tags darauf steigt das zweite Halbfinale zwischen England und Titelverteidiger Argentinien. Beide Begegnungen werden um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen: Frankreich und Spanien duellieren sich in Dallas, England und Argentinien treffen in Atlanta aufeinander.

GOAL verrät Euch, wo Ihr die beiden Halbfinals live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Keine Übertragung bei ARD und ZDF? Diese Sender zeigen / übertragen die Halbfinals der WM 2026 im Free-TV und Livestream





Auch die beiden Halbfinals sind wie alle WM-Partien live bei MagentaTV zu sehen. Beim Duell zwischen Frankreich und Spanien begleitet Christian Straßburger die Übertragung, das zweite Halbfinale zwischen England und Titelverteidiger Argentinien kommentiert Wolff Fuss. Für die Nutzung des Pay-TV-Angebots ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Darüber hinaus werden beide Begegnungen im Free-TV ausgestrahlt. Das ZDF überträgt Frankreich gegen Spanien mit Gari Paubandt als Kommentator, während die ARD das Aufeinandertreffen von England und Argentinien mit Tom Bartels am Mikrofon zeigt. Zusätzlich stellen beide Sender kostenlose Livestreams über sportschau.de beziehungsweise sportstudio.de zur Verfügung.

Keine Übertragung bei ARD und ZDF? Diese Sender zeigen / übertragen die Halbfinals der WM 2026 im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos





Begegnung Frankreich vs. Spanien Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Halbfinale Datum 14. Juli 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort AT&T Stadium, Dallas (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, zdf.de





Begegnung England vs. Argentinien Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Halbfinale Datum 15. Juli 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA) TV MagentaTV, ARD Livestream MagentaTV, sportschau.de





Keine Übertragung bei ARD und ZDF? Diese Sender zeigen / übertragen die Halbfinals der WM 2026 im Free-TV und Livestream - Die Partien im Überblick



