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Marko Brkic

Keine Übertragung bei ARD und ZDF? Diese Sender zeigen / übertragen die Halbfinals der WM 2026 im Free-TV und Livestream

Weltmeisterschaft
Frankreich - Spanien
Frankreich
Spanien
England - Argentinien
England
Argentinien

Die WM biegt auf die Zielgerade ein: Nur noch vier Mannschaften kämpfen um den begehrten Platz im Finale. GOAL zeigt Euch, wo Ihr die beiden Halbfinalduelle live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Von den ursprünglich 48 gestarteten Nationen sind bei der WM in Nordamerika nur noch vier Mannschaften im Rennen um den Titel. In den beiden Halbfinals entscheidet sich in den kommenden Tagen, welche Teams den Sprung ins große Endspiel schaffen.

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Den Anfang machen am Dienstag, den 14. Juli, Frankreich und Spanien. Tags darauf steigt das zweite Halbfinale zwischen England und Titelverteidiger Argentinien. Beide Begegnungen werden um 21 Uhr deutscher Zeit angepfiffen: Frankreich und Spanien duellieren sich in Dallas, England und Argentinien treffen in Atlanta aufeinander.

GOAL verrät Euch, wo Ihr die beiden Halbfinals live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Keine Übertragung bei ARD und ZDF? Diese Sender zeigen / übertragen die Halbfinals der WM 2026 im Free-TV und Livestream


Auch die beiden Halbfinals sind wie alle WM-Partien live bei MagentaTV zu sehen. Beim Duell zwischen Frankreich und Spanien begleitet Christian Straßburger die Übertragung, das zweite Halbfinale zwischen England und Titelverteidiger Argentinien kommentiert Wolff Fuss. Für die Nutzung des Pay-TV-Angebots ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig.

Weltmeisterschaft
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Frankreich
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Argentinien
ARG

Darüber hinaus werden beide Begegnungen im Free-TV ausgestrahlt. Das ZDF überträgt Frankreich gegen Spanien mit Gari Paubandt als Kommentator, während die ARD das Aufeinandertreffen von England und Argentinien mit Tom Bartels am Mikrofon zeigt. Zusätzlich stellen beide Sender kostenlose Livestreams über sportschau.de beziehungsweise sportstudio.de zur Verfügung.

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Keine Übertragung bei ARD und ZDF? Diese Sender zeigen / übertragen die Halbfinals der WM 2026 im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos


Begegnung

Frankreich vs. Spanien

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Halbfinale

Datum

14. Juli 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

AT&T Stadium, Dallas (USA)

TV

MagentaTV, ZDF

Livestream

MagentaTV, zdf.de


Begegnung

England vs. Argentinien

Wettbewerb

WM 2026

Spielrunde

Halbfinale

Datum

15. Juli 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (USA)

TV

MagentaTV, ARD

Livestream

MagentaTV, sportschau.de


Keine Übertragung bei ARD und ZDF? Diese Sender zeigen / übertragen die Halbfinals der WM 2026 im Free-TV und Livestream - Die Partien im Überblick


Datum

Anpfiff

Begegnung

Übertragung

14. Juli

21 Uhr

Frankreich vs. Spanien

MagentaTV, ZDF

15. Juli

21 Uhr

England vs. Argentinien

MagentaTV, ARD

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