"Die Weltspitze ist uns enteilt": Thomas Müller überraschte WM-Aus von Deutschland nicht

"Der Schock" über die Niederlage gegen Paraguay im Sechzehntelfinale, schrieb der 36-Jährige eingangs in seinem Statement bei LinkedIn, sei ihm "wie so vielen deutschen Fußballfans am vergangenen Montag ins Gesicht geschrieben" gewesen. Sein erstes Fazit laute: "Wir wollen aber können nicht."

Zwar lobte Müller die Einsatzbereitschaft des DFB-Teams, kam aber zu der ernüchternden Erkenntnis, dass "die mannschaftliche und individuelle Fußballperformance aus sportlicher Sicht alles andere als eine Überraschung" gewesen sei. Ein frühes Aus habe sich gewissermaßen abgezeichnet. "Diese Elf hat zwar Spieler, die individuell die Fußballherzen höherschlagen lassen, kommt aber regelmäßig gegen Mannschaften aus vermeintlich niedrigeren Regalen ins Wanken."

Selbst bei den elf Siegen bis zum Ecuador-Spiel am letzten Spieltag der Gruppenphase sei "die notwendige Konstanz in Sachen Spielidee oder die Bildung einer klaren Achse im Team" für ihn nicht sichtbar gewesen. "Und wenn der 'deutsche Motor' als Team nicht rund läuft, fehlt uns einfach die individuelle Weltklasse, um das kompensieren zu können. Topspieler wie Kylian Mbappe bei Frankreich, Harry Kane bei England, Erling Haaland bei Norwegen oder Lionel Messi bei Argentinien haben für ihre Mannschaften bei dieser WM in vielen Spielen den Unterschied gemacht."