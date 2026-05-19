Die Kläranlage des FC Bayern: Jonathan Tah glänzt in einer besonderen Disziplin

Falls Sie gerade auch stutzig geworden sind: Ja, Tah spielt wirklich erst seit vergangenen Sommer für den FC Bayern. So gut wie er sich eingefunden hat, wirkt es bisweilen, als wäre er schon viel länger in München. Eigentlich sollte er bereits 2024 kommen, damals scheiterten aber die Ablöseverhandlungen mit Bayer Leverkusen. Also wechselte Tah eben vergangenen Sommer ablösefrei. Für seine Teilnahme an der Klub-WM überwies der FC Bayern letztlich zwei Millionen Euro nach Leverkusen.

In München hatte Tah zunächst mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Beim Klub-WM-Aus gegen PSG zählte er zu den Schwächsten und auch zum Start dieser Saison strauchelte er wiederholt, etwa beim knappen Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden. Bedingt waren diese Probleme auch durch neue taktische Anforderungen. Aus Leverkusen war Tah eine Dreierkette gewöhnt. Kompany setzt aber auf eine hohe, mannorientierte Viererkette.

In der Nationalmannschaft lief es damals übrigens kaum besser. Bei der 0:2-Schmach gegen die Slowakei Anfang September wackelte Tah bedenklich, woraufhin ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann beim darauffolgenden Spiel gegen Nordirland auf die Bank verbannte. Erst bei den erfolgreichen Oktober-Länderspielen durfte Tah wieder beginnen (und seitdem auch in allen weiteren Partien). Kompany vertraute ihm in München derweil ungeachtet aller Anlaufschwierigkeiten konsequent - und das sollte sich schnell lohnen.