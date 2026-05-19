Bei einer Kläranlage im herkömmlichen Sinne handelt es sich um eine technische Einrichtung zur Reinigung von Abwasser mit Hilfe verschiedener mechanischer, biologischer und chemischer Verfahren. Die Kläranlage verrichtet ihre Arbeit dezent im Hintergrund, ist aber gleichzeitig unerlässlich für das Funktionieren des Wasserkreislaufs. Und ohne Wasser geht bekanntlich nichts auf diesem Planeten.
Die Kläranlage des FC Bayern: Jonathan Tah glänzt in einer besonderen Disziplin
Damit zu Jonathan Tah, der sich gewissermaßen zur Kläranlage des FC Bayern entwickelt hat. Der Vergleich hört sich vielleicht erst einmal eher schräg an, ist aber als massives Lob zu verstehen. Wie die Kläranlage arbeitet der 30-jährige Innenverteidiger höchst verlässlich und drängt sich dabei nicht ins Rampenlicht. Das ist das eine. Gleichzeitig ist Tah beim FC Bayern oftmals Retter in höchster Not: Keiner blockt mehr Schüsse als er und keiner verzeichnet - ach, was für eine wunderbare Fußballstatistikformulierung - keiner verzeichnet mehr "Klärende Aktionen".
Wettbewerbsübergreifend vereitelte Tah in dieser Saison bis dato 197 gegnerische Angriffsversuche. Das ist einsamer Spitzenwert beim FC Bayern. Die ersten Verfolger sind seine beiden Innenverteidigerkollegen Dayot Upamecano und Min-Jae Kim mit je 103. Bei den geblockten Schüssen liegt Tah mit 32 ebenfalls weit vorne. Es folgt Kim mit 21, Upamecano hält bei zwölf.
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Tah und Upamecano: Die beste Innenverteidigung seit dem Sextuple?
In sämtlichen wichtigen Spielen dieser Saison vertraute Trainer Vincent Kompany - als ehemaliger Innenverteidiger ein Experte auf diesem Gebiet - im Abwehrzentrum auf Upamecano und Tah. Mit ihren unterschiedlichen Stärken ergänzen sich die beiden perfekt. Hier der athletische, flinke, stets nach Zweikämpfen suchende und dabei bisweilen etwas rustikale Upamecano. Dort Tah, der eher mit Timing statt Tempo glänzt und in den entscheidenden Momenten eben am richtigen Ort auftaucht und klärt.
Gemeinsam entwickelten sie sich zum wohl besten Münchner Innenverteidigerduo seit dem Sextuple 2020, als David Alaba und Jerome Boateng abräumten. Die Gegentorflut der vergangenen Wochen, die letztlich im 4:5-Spektakel von Paris und dem damit einhergehenden Halbfinal-Aus in der Champions League gegen PSG kulminierte, war eher auf Lücken im System denn auf individuelle Patzer zurückzuführen.
Als Königstransfer des vergangenen Sommers gilt beim FC Bayern zwar gemeinhin Luis Diaz, aufgrund seiner spektakulären Spielweise und seiner zahlreichen Scorerpunkte auch völlig zurecht. Für den Mannschaftserfolg ist Tah aber sicherlich nicht weniger wichtig - und war noch dazu 68 Millionen Euro billiger.
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Jonathan Tah hatte beim FC Bayern mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen
Falls Sie gerade auch stutzig geworden sind: Ja, Tah spielt wirklich erst seit vergangenen Sommer für den FC Bayern. So gut wie er sich eingefunden hat, wirkt es bisweilen, als wäre er schon viel länger in München. Eigentlich sollte er bereits 2024 kommen, damals scheiterten aber die Ablöseverhandlungen mit Bayer Leverkusen. Also wechselte Tah eben vergangenen Sommer ablösefrei. Für seine Teilnahme an der Klub-WM überwies der FC Bayern letztlich zwei Millionen Euro nach Leverkusen.
In München hatte Tah zunächst mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Beim Klub-WM-Aus gegen PSG zählte er zu den Schwächsten und auch zum Start dieser Saison strauchelte er wiederholt, etwa beim knappen Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden. Bedingt waren diese Probleme auch durch neue taktische Anforderungen. Aus Leverkusen war Tah eine Dreierkette gewöhnt. Kompany setzt aber auf eine hohe, mannorientierte Viererkette.
In der Nationalmannschaft lief es damals übrigens kaum besser. Bei der 0:2-Schmach gegen die Slowakei Anfang September wackelte Tah bedenklich, woraufhin ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann beim darauffolgenden Spiel gegen Nordirland auf die Bank verbannte. Erst bei den erfolgreichen Oktober-Länderspielen durfte Tah wieder beginnen (und seitdem auch in allen weiteren Partien). Kompany vertraute ihm in München derweil ungeachtet aller Anlaufschwierigkeiten konsequent - und das sollte sich schnell lohnen.
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Jonathan Tah trug beim FC Bayern und im DFB-Team schon die Kapitänsbinde
Sein wohl bestes Saisonspiel machte Tah bereits im November beim 2:1-Sieg gegen PSG in der Ligaphase der Champions League. Nach dem Platzverweis für Luis Diaz lieferten sich die Münchner in der zweiten Halbzeit eine wahrhaftige Abwehrschlacht. "Wir mussten zusammen leiden und einmal durch diese Hölle gehen", sagte Tah anschließend. "Das haben wir gemacht." Tah selbst haute die Bälle im Stakkato aus dem Strafraum, auch mal per Flugkopfball oder Fallrückzieher. Am Ende standen acht klärende Aktionen zu Buche, eine Rettungstat kurz vor Schluss bejubelte er wie ein Tor.
Aber nicht nur sportlich, sondern auch menschlich nimmt Tah beim FC Bayern mittlerweile eine entscheidende Rolle ein. Direkt nach seiner Ankunft berief ihn Kompany in den Mannschaftsrat, schnell entwickelte er sich zum Führungsspieler. Als neulich beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Harry Kane in der Startelf fehlten, trug Tah sogar die Kapitänsbinde. Auch im DFB-Team wurde ihm diese Ehre schon zuteil.
Bei der WM dürfte er seinen Stammplatz in der Innenverteidigung sicher haben, mutmaßlich neben Nico Schlotterbeck. Aber erst einmal geht es am Samstag im DFB-Pokalfinale mit dem FC Bayern gegen den VfB Stuttgart um das Double.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.