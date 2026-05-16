"Die einzige verbliebene Option": Früherer Bayern-Star muss operiert werden und verpasst die WM

Manchester United hat offiziell bestätigt, dass sich De Ligt einem Eingriff unterzogen hat, um ein seit Langem bestehendes Rückenproblem zu beheben. Der 26-Jährige hat seit dem Spätherbst nicht mehr für die "Red Devils" gespielt und steht nun vor einer längeren Rehabilitationsphase, wodurch er für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika ausfällt.

Der Verein veröffentlichte eine Erklärung und betonte, dass die Entscheidung im besten Interesse des Spielers fiel, nachdem intensive Rehabilitationsmassnahmen nicht das gewünschte Ergebnis brachten. United erklärte in einer Stellungnahme: "Matthijs de Ligt hat sich einer erfolgreichen Operation zur Behandlung einer Rückenverletzung unterzogen. Nachdem er während seines gesamten Rehabilitationsprozesses fleißig gearbeitet hatte, entschieden die Ärzte, dass ein korrigierender Eingriff die beste Vorgehensweise sei."