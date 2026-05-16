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"Die einzige verbliebene Option": Früherer Bayern-Star muss operiert werden und verpasst die WM
Manchester United hat offiziell bestätigt, dass sich De Ligt einem Eingriff unterzogen hat, um ein seit Langem bestehendes Rückenproblem zu beheben. Der 26-Jährige hat seit dem Spätherbst nicht mehr für die "Red Devils" gespielt und steht nun vor einer längeren Rehabilitationsphase, wodurch er für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Nordamerika ausfällt.
Der Verein veröffentlichte eine Erklärung und betonte, dass die Entscheidung im besten Interesse des Spielers fiel, nachdem intensive Rehabilitationsmassnahmen nicht das gewünschte Ergebnis brachten. United erklärte in einer Stellungnahme: "Matthijs de Ligt hat sich einer erfolgreichen Operation zur Behandlung einer Rückenverletzung unterzogen. Nachdem er während seines gesamten Rehabilitationsprozesses fleißig gearbeitet hatte, entschieden die Ärzte, dass ein korrigierender Eingriff die beste Vorgehensweise sei."
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De Ligt teilt emotionale Botschaft
Der ehemalige Star des FC Bayern München wandte sich über die sozialen Medien an seine Fans, um ihnen von seiner Enttäuschung zu berichten, und veröffentlichte ein Foto von seinem Krankenhausbett. Nachdem er im April zunächst im Training auf den Rasen zurückgekehrt war, räumte der Verteidiger ein, dass eine Operation nach sechs Monaten voller Frustrationen und Rückschläge schließlich der einzig logische Weg nach vorne war.
Auf Instagram schrieb De Ligt: "Nach sechs Monaten Behandlung und harter Arbeit, um wieder fit zu werden, war eine Operation die einzige verbleibende Option. Ich bin enttäuscht, dass ich der Mannschaft in den letzten sechs Monaten nicht helfen konnte und natürlich die Weltmeisterschaft verpasse, aber ich freue mich darauf, alles zu tun, um wieder vor den Fans zu stehen und mich wieder besser zu fühlen."
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Ein langer Weg zur Genesung
Der niederländische Nationalspieler bestritt in dieser Saison nur 14 Spiele, dann stoppte ihn die Verletzung.
Nach bereits 24 verpassten Spielen richtet sich der Fokus nun vollständig auf die Saison 2026/27. Durch De Ligts Ausfall bleiben United nur noch Lisandro Martinez, Harry Maguire, Ayden Heaven und Leny Yoro, um die letzten Spiele der Saison zu bestreiten, während der Verein weiterhin darauf wartet, dass sein hochpreisiger Neuzugang in der Abwehr wieder voll einsatzfähig wird.