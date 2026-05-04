"Die beste Wutrede der Saison": Trainer putzt Mannschaft trotz Klassenerhalt herunter

Auch Wellens selbst bat um Entschuldigung, da er Kritik an den eigenen Fans geübt hatte. "Ich werde euch erklären, warum ich das getan habe. Wir haben eine schwache Mannschaft - wirklich, wirklich schwach, okay? Und wenn unsere Fans sie kritisieren, versuche ich, diese Kritik von ihnen abzulenken. Also trete ich vor die Presse und sage, die Stimmung sei nicht besonders gut gewesen, und dann lassen die Fans ihre Wut an mir aus." Allerdings hätten seine Spieler den Klubanhängern "Woche für Woche nur Mist serviert".

Außerdem rechnete Wellens mit der Einstellung seiner Spieler ab und zog das FA-Cup-Halbfinale zwischen Manchester City und dem FC Southampton als Beispiel heran, das auf dem TV im Mannschaftsbus lief. Das Spiel habe jedoch "kein einziger" angeschaut. "Sie sind an ihren Handys, was auch immer sie da tun. Wie kann man sich die Elite nicht anschauen und von den Allerbesten lernen?"

Die Konsequenzen? Ein radikaler Umbruch, wie Wellens ankündigte. "Es gibt bestimmte Spieler, deren Verträge auslaufen und die im Moment wahrscheinlich keinen neuen Vertrag zu denselben Konditionen bekommen werden. Diejenigen, die Verträge haben, werden Schwierigkeiten haben, einen neuen zu bekommen. Und dann wird es Spieler mit Verträgen geben, von denen wir uns trennen wollen. Wir brauchen mehr Athletik in unserer Mannschaft und mehr Charakter", sagte er.

Der 46-Jährige ist seit 2022 bei Leyton Orient im Amt und führte den Verein ein Jahr später in die League One und 2025 sogar in die Aufstiegs-Playoffs. Nun gab Wellens den Startschuss für einen Neuanfang.