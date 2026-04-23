Robert Andrich hofft nach wie vor auf eine Nominierung für die im Sommer anstehende WM. Nach der 0:2-Niederlage im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den FC Bayern bot sich der Kapitän von Bayer Leverkusen noch einmal bei Bundestrainer Julian Nagelsmann an.
Dicke Kader-Überraschung bei der WM? Warum sich ein aussortierter DFB-Star doch noch Hoffnungen machen darf
Andrich hat "noch keinen Urlaub gebucht" und will zur WM
"Ich habe noch keinen Urlaub gebucht", sagte Andrich bei Sky und betonte: "Ich will dabei sein und ich glaube, ich habe etwas, das der Mannschaft helfen kann." Dass Andrich aber noch auf den WM-Zug aufspringen kann, erscheint aktuell etwas unwahrscheinlich.
Dabei war der Defensiv-Allrounder einer der großen Profiteure von der Ankunft Nagelsmanns als Bundestrainer. Weil Andrich unter dem damaligen Werkself-Trainer Xabi Alonso noch einmal einen deutlichen Entwicklungsschritt machte und in der ungeschlagenen Meistersaison neben Granit Xhaka im defensiven Mittelfeld genau die Rolle ausfüllte, die Nagelsmann mit Blick auf die Heim-EM neben Toni Kroos und Ilkay Gündogan benötigte, avancierte er zum Stammspieler im DFB-Team.
Von November 2023 bis Ende 2024 machte Andrich jedes Länderspiel und stand in den meisten davon in der Startelf. Seit dem Viertelfinale in der Nations League gegen Italien kamen jedoch nur noch 17 Minuten im DFB-Trikot hinzu. Andrich drückte zunehmend über 90 Minuten die Bank unter Nagelsmann und wurde bei den letzten beiden Lehrgängen im November 2025 und März 2026 gar nicht mehr berücksichtigt.
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Wird Andrich seine neue Position bei Bayer Leverkusen zum Verhängnis?
Wohl auch deshalb, weil sich seine Rolle in Leverkusen mittlerweile verändert hat. Andrich gibt in Leverkusen unter Kasper Hjulmand vorwiegend den zentralen Verteidiger in einer Dreierkette - und an Innenverteidigern mangelt es Nagelsmann vor der WM zumindest aktuell nicht. Dort haben Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger und Waldemar Anton ihre WM-Tickets sicher.
Auch das Mittelfeldzentrum steht mit Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka, Pascal Groß und der aktuell noch verletzte Felix Nmecha. Sollte Nmecha nicht rechtzeitig gesund werden, haben womöglich auch Angelo Stiller oder Anton Stach besser Karten im Vergleich zu Andrich, der jedoch zumindest für Bayer 04 einmal mehr ein Schlüsselspieler in der laufenden Saison ist - und dazu sogar entscheidende Tore machte.
Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Arsenal köpfte der Leverkusener Abwehrchef das 1:0. Gegen den BVB gelang ihm zudem am 29. Spieltag aus der Distanz der Siegtreffer. Das letzte Gespräch mit dem Bundestrainer habe er Anfang des Jahres geführt, sagte Andrich Mitte März nach seinem Tor gegen Arsenal. Dort habe Nagelsmann ihm offenbar trotz allem Mut mit Blick auf eine mögliche WM-Teilnahme gemacht. "Meine Chance ist weiterhin da", sagte Andrich: "Es geht um Spielzeiten und Leistung. Da kann ich mir nichts vorwerfen. Ich stehe in jedem Spiel auf dem Platz."
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Ein wichtiger Faktor für Nagelsmann spricht auch für Andrich
Wenig später berichtete die Bild, dass Andrich durchaus noch ein aussichtsreicher WM-Kandidat sei und er sogar gute Chancen auf einen der letzten Kaderplätze von Nagelsmann habe. Der Grund: Andrich gilt als Teamplayer und jemand, der trotz Bankplatzes eine positive Wirkung auf die Mannschaft hat. Eine überaus wichtige Eigenschaft für eine WM, wie Nagelsmann in der Vergangenheit immer wieder betonte.
"Im Verein gehst du im Normalfall nachmittags nach Hause und bist nicht ständig zusammen. In der Nationalmannschaft ist es anders. Bei der WM sind wir im besten Fall acht bis neun Wochen zusammen - da muss es menschlich passen. Jeder muss sich gut riechen können, wir müssen auf dem Feld funktionieren, aber auch außerhalb des Platzes", hatte der Bundestrainer beispielsweise zuletzt in einem Interview von MagentaTV gesagt: "Man muss herausfinden, ob ein Spieler, der in seinem Klub Stammspieler ist, auch in der Lage ist, beim DFB eine Joker-Rolle einzunehmen."
Und womöglich wird diese Eigenschaft dann doch noch Andrichs Fahrschein in die USA.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".