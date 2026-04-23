Dicke Kader-Überraschung bei der WM? Warum sich ein aussortierter DFB-Star doch noch Hoffnungen machen darf

"Ich habe noch keinen Urlaub gebucht", sagte Andrich bei Sky und betonte: "Ich will dabei sein und ich glaube, ich habe etwas, das der Mannschaft helfen kann." Dass Andrich aber noch auf den WM-Zug aufspringen kann, erscheint aktuell etwas unwahrscheinlich.

Dabei war der Defensiv-Allrounder einer der großen Profiteure von der Ankunft Nagelsmanns als Bundestrainer. Weil Andrich unter dem damaligen Werkself-Trainer Xabi Alonso noch einmal einen deutlichen Entwicklungsschritt machte und in der ungeschlagenen Meistersaison neben Granit Xhaka im defensiven Mittelfeld genau die Rolle ausfüllte, die Nagelsmann mit Blick auf die Heim-EM neben Toni Kroos und Ilkay Gündogan benötigte, avancierte er zum Stammspieler im DFB-Team.

Von November 2023 bis Ende 2024 machte Andrich jedes Länderspiel und stand in den meisten davon in der Startelf. Seit dem Viertelfinale in der Nations League gegen Italien kamen jedoch nur noch 17 Minuten im DFB-Trikot hinzu. Andrich drückte zunehmend über 90 Minuten die Bank unter Nagelsmann und wurde bei den letzten beiden Lehrgängen im November 2025 und März 2026 gar nicht mehr berücksichtigt.