DFB-Team in Noten: Ein Spieler kriegt gegen die USA eine Eins

Deniz Undav: In der 61. wechselte Nagelsmann dreifach. Undav kam für Havertz. In der 78. köpfte er vorbei. Note: 3,5.
David Raum: Ersetzte links hinten Brown und sah kurz nach seiner Einwechslung für ein überhartes Einsteigen die Gelbe Karte. Note: 4.
Waldemar Anton: Kam für Kimmich und reihte sich rechts hinten ein. Note: 3,5.
Jamie Leweling: In der 72. für Sane eingewechselt. Kurz darauf tauchte er gefährlich im Strafraum auf, legte aber in die Mitte, statt selbst abzuschließen. Keine Bewertung.
Nadiem Amiri: Kam in der 80. im Zuge eines Vierfach-Wechsels für Musiala und schoss kurz danach knapp vorbei. Keine Bewertung.
Maximilian Beier: Ersetzte Wirtz. Keine Bewertung.
Angelo Stiller: Kam noch für Pavlovic. Keine Bewertung.
Leon Goretzka: Als Vierter des Vierfach-Wechsels für Nmecha eingewechselt. Keine Bewertung.