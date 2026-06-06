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DFB-Team in Noten: Ein Spieler kriegt gegen die USA eine Eins

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Deutschland hat das finale Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Gastgeber USA in Chicago mit 2:1 gewonnen. Die DFB-Spieler in der Einzelkritik.

Kai Havertz brachte das DFB-Team bereits in der 2. Minute in Führung. Mit einer herrlichen Direktabnahme erzielte Antonee Robinson den Ausgleich für die USA (37.). Leroy Sane traf zum Endstand von 2:1 (57.)

Am Montag bezieht der DFB-Tross das WM-Quartier in Winston-Salem. Das erste Gruppenspiel gegen Curacao steigt am Sonntag in Houston.

Hier geht es zum Spielbericht.

  • USA - Deutschland, Noten: Oliver Baumann

    Rückkehrer Manuel Neuer fehlte wegen Wadenproblemen erneut im Kader und wartet somit weiterhin auf sein Comeback. In Neuers Abwesenheit war Baumann zunächst beschäftigungslos - und dann bei Antonee Robinsons Traumtor zum 1:1 machtlos. Anschließend gewohnt souverän. In der Schlussphase mit zwei guten Paraden gegen Joe Scally (81.) und Brenden Aaronson (87.). Note: 2,5.

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  • USA - Deutschland, Noten: Joshua Kimmich

    Mit einer präzisen Freistoßflanke legte er Havertz' Führungstor auf. Gegen den Ball wiederholt aufmerksam, etwa mit einer Grätsche (15.) und einer Klärung per Kopf (18.). Im Spielaufbau agierte Kimmich aber bisweilen etwas zu riskant und leistete sich den einen oder anderen unnötigen Ballverlust. Note: 2,5.

  • USA - Deutschland, Noten: Jonathan Tah

    Klärte wiederholt gut, aber einmal auch unglücklich: Vor dem 1:0 landete seine Eckball-Klärung bei Robinson, der volley einschoss. Note: 3.

  • USA - Deutschland, Noten: Nico Schlotterbeck

    Wie schon beim Testspiel gegen Finnland (4:0) begann an Tahs Seite Schlotterbeck und nicht der einstige Abwehrchef Antonio Rüdiger. Etwas unauffälliger als Tah, gelegentlich etwas zu wild. Bei einer Rudelbildung sah er kurz vor Schluss die Gelbe Karte. Note: 3,5.

  • Nathaniel BrownGetty Images

    USA - Deutschland, Noten: Nathaniel Brown

    Bekam links hinten wieder den Vorzug gegenüber David Raum und zeigte eine weitere ordentliche Leistung. In der 10. vereitelte Brown eine gute Konterchance der USA gegen Sergino Dest. Immer wieder schaltete er sich auch gewinnbringend ins Angriffsspiel ein. Note: 3.

  • USA - Deutschland, Noten: Aleksandar Pavlovic

    Spielte aus dem Mittelfeldzentrum einige gute Pässe. In der 35. scheiterte Pavlovic mit einem ungefährlichen Distanzschuss. Note: 3.

  • USA - Deutschland, Noten: Felix Nmecha

    Grundsolider Auftritt an Pavlovics Seite. Note: 3.

  • USA - Deutschland, Noten: Leroy Sane

    Nach Lennart Karls verletzungsbedingtem WM-Aus vertraute Nagelsmann im finalen Test rechts vorne auf Leroy Sane - eine von zwei Umstellungen im Vergleich zum Spiel gegen Finnland. Von Beginn an bemüht, aber viel zu ungenau. Mehrere Flanken fanden keine Abnehmer, in der 34. vertändelte er eine durchaus vielversprechende Chance, in der 54. jagte er einen Freistoß aus vielversprechender Position weit über das Tor. Aber dann traf Sane per Direktabnahme zum 2:1. Note: 3.

  • USA - Deutschland, Noten: Jamal Musiala

    In der ersten Halbzeit sehr blass und ohne Durchschlagskraft. Exemplarisch steht eine Szene in Minute 29, als Musiala halbwegs unbedrängt nach vorne lief, nur um letztlich inspirationslos hängenzubleiben. Nach der Pause wachte Musiala auf: Nun spielte er einige gute Pässe, etwa im Vorfeld von Sanes 2:1 oder vor Lewelings Topchance in Minute 73. Note: 3,5.

  • USA - Deutschland, Noten: Florian Wirtz

    Zog vom linken Flügel regelmäßig in die Mitte und sorgte mit seiner technischen Klasse dort für einige kreative Impulse - mehr aber auch nicht. In der 30. verzog Wirtz deutlich. Note: 3,5.

  • USA - Deutschland, Noten: Kai Havertz

    Wegen seiner Teilnahme am Champions-League-Finale hatte Havertz gegen Finnland noch gefehlt. Gegen die USA kehrte er für seinen (starken) Vertreter Deniz Undav in die Startelf zurück - und traf nach nicht einmal zwei Minuten per Kopf zur deutschen Führung. Kurz darauf netzte er erneut, der Treffer zählte aber zurecht nicht, weil der Ball zuvor knapp im Toraus war. Sanes 2:1 bereitete Havertz stark vor. Insgesamt beweglich, Havertz wich oft ins Mittelfeld und auf die Flügel aus. Der einzige glänzende Deutsche. Note: 1,5.

  • USA - Deutschland, Noten: Einwechselspieler

    Deniz Undav: In der 61. wechselte Nagelsmann dreifach. Undav kam für Havertz. In der 78. köpfte er vorbei. Note: 3,5.

    David Raum: Ersetzte links hinten Brown und sah kurz nach seiner Einwechslung für ein überhartes Einsteigen die Gelbe Karte. Note: 4.

    Waldemar Anton: Kam für Kimmich und reihte sich rechts hinten ein. Note: 3,5.

    Jamie Leweling: In der 72. für Sane eingewechselt. Kurz darauf tauchte er gefährlich im Strafraum auf, legte aber in die Mitte, statt selbst abzuschließen. Keine Bewertung.

    Nadiem Amiri: Kam in der 80. im Zuge eines Vierfach-Wechsels für Musiala und schoss kurz danach knapp vorbei. Keine Bewertung.

    Maximilian Beier: Ersetzte Wirtz. Keine Bewertung.

    Angelo Stiller: Kam noch für Pavlovic. Keine Bewertung.

    Leon Goretzka: Als Vierter des Vierfach-Wechsels für Nmecha eingewechselt. Keine Bewertung.

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