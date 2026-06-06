DFB-Team in Noten: Ein Spieler kriegt gegen die USA eine Eins

Kai Havertz brachte das DFB-Team bereits in der 2. Minute in Führung. Mit einer herrlichen Direktabnahme erzielte Antonee Robinson den Ausgleich für die USA (37.). Leroy Sane traf zum Endstand von 2:1 (57.)

Am Montag bezieht der DFB-Tross das WM-Quartier in Winston-Salem. Das erste Gruppenspiel gegen Curacao steigt am Sonntag in Houston.

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