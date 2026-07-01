Deutschlands neue Nummer eins: Manuel Neuer traut den Job angeblich einem Youngster zu

Neuer und Urbig seien derart auffällig im Doppelpack aufgetreten, dass die anderen Nationalspieler darüber schon Witze gerissen hätten, keinen der beiden mal alleine gesehen zu haben. Demnach traue Neuer dem 22-Jährige zu, sein Erbe sowohl beim FC Bayern München als auch im DFB-Team anzutreten.

Dafür müsste sich Urbig aber gegen Oliver Baumann, der kurz vor der WM durch Neuers Rückkehr seinen Stammplatz im deutschen Kasten verloren hatte, und auch ter Stegen durchsetzen. Laut der Sport Bild hat der 34-Jährige seinen DFB-Traum noch nicht ad acta gelegt und schiele auf die Nummer eins bei der EM 2028 in Großbritannien.

Hinter ter Stegen liegen äußerst tragische Monate. Nachdem er seinen Stammplatz beim FC Barcelona verloren und ihn erneut das Verletzungspech eingeholt hatte, wechselte er im Winter per Leihe zum FC Girona auf Leihbasis. Kaum dort angekommen, zog er er sich eine schwere Blessur am Oberschenkel zu und verpasste einmal mehr die Chance, ein großes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft als Nummer eins zu bestreiten.