Manuel Neuer traut Jonas Urbig offenbar seine Nachfolge als Nummer eins bei der deutschen Nationalmannschaft zu. Doch auch Marc-Andre ter Stegen könnte wieder eine Rolle spielen. Wie die Sport Bild berichtet, bildeten die beiden Torhüter des FC Bayern München ein unzertrennliches Duo beim DFB-Team während der WM und sollen alle Freizeitaktivitäten gemeinsam gemacht haben. Urbig war als Trainingskeeper über den großen Teich neben Neuer, Oliver Baumann und Alexander Nübel mitgeflogen.
Deutschlands neue Nummer eins: Manuel Neuer traut den Job angeblich einem Youngster zu
Marc-Andre ter Stegen träumt wohl von Stammplatz bei EM 2028
Neuer und Urbig seien derart auffällig im Doppelpack aufgetreten, dass die anderen Nationalspieler darüber schon Witze gerissen hätten, keinen der beiden mal alleine gesehen zu haben. Demnach traue Neuer dem 22-Jährige zu, sein Erbe sowohl beim FC Bayern München als auch im DFB-Team anzutreten.
Dafür müsste sich Urbig aber gegen Oliver Baumann, der kurz vor der WM durch Neuers Rückkehr seinen Stammplatz im deutschen Kasten verloren hatte, und auch ter Stegen durchsetzen. Laut der Sport Bild hat der 34-Jährige seinen DFB-Traum noch nicht ad acta gelegt und schiele auf die Nummer eins bei der EM 2028 in Großbritannien.
Hinter ter Stegen liegen äußerst tragische Monate. Nachdem er seinen Stammplatz beim FC Barcelona verloren und ihn erneut das Verletzungspech eingeholt hatte, wechselte er im Winter per Leihe zum FC Girona auf Leihbasis. Kaum dort angekommen, zog er er sich eine schwere Blessur am Oberschenkel zu und verpasste einmal mehr die Chance, ein großes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft als Nummer eins zu bestreiten.
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Urbig hat schon prominente Fürsprecher
Um sich seinen Traum endgültig zu erfüllen, kokettiert ter Stegen dem Vernehmen nach mit einem finalen Barca-Abschied, da Trainer Hansi Flick auch in der kommenden Spielzeit Joan Garcia festhalten wird. Als wahrscheinliches Wechselziel gilt Ajax Amsterdam. Es könnte also alles auf einen Zweikampf zwischen ter Stegen und Urbig hinauslaufen, sollte Letzterer bis dahin Neuer in München endgültig beerbt haben. Neuer hatte seinen Vertrag bei den Bayern kurz vor der WM zwar um ein weiteres Jahr verlängert, soll dem ehemaligen Kölner aber noch mehr Spielzeit als in der Vorsaison zugesprochen haben. Baumann wäre bei der Europameisterschaft indes schon 38 Jahre alt. Nübel steht derweil ebenfalls vor einer unklaren Zukunft. Bei den Bayern gilt er als Verkaufskandidat, nachdem das Leihgeschäft mit dem VfB Stuttgart im Sommer endete. Besiktas Istanbul kristallisierte sich zuletzt als potenzieller Abnehmer heraus.
Nach dem blamablen Ausscheiden im Sechzehntelfinale gegen Paraguay hatte Neuer wie zu erwarten seinen zweiten Rücktritt im DFB-Team verkündet. In Folge dessen machte sich in Stefan Effenberg schon ein erste deutsche Fußballgröße für Urbig als Erbe stark. "Beim nächsten Länderspiel muss Jonas Urbig vom FC Bayern als neue deutsche Nummer eins im Tor stehen", schrieb er in seiner Kolumne für t-online und forderte einen kompletten Neuanfang. Eine Rückkehr zu Baumann ergebe für ihn "langfristig keinen Sinn".
Urbig war in der zurückliegenden Saison auf wettbewerbsübergreifend 20 Einsätze für den FC Bayern gekommen. Zur neuen Spielzeit könnten ob der Vereinbarung mit Neuer noch mehr herausspringen, um den Weg für die Zeit nach dessen Karriereende zu ebnen.
Statistiken von Jonas Urbig beim FC Bayern München
Spiele 32 Gegentore 37 Spiele ohne Gegentor 11