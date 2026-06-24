Manchester City steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Elliot Anderson von Nottingham Forest. Das berichtet die Sport Bild. Demnach befindet sich der Deal auf der Zielgeraden. Für den 23-jährigen Nationalspieler werden umgerechnet rund 150 Millionen Euro an die Tricky Trees fließen, was den nationalen Transferrekord brechen würde.
Der Erzrivale wurde ausgestochen! Manchester City wird wohl englischen Rekordtransfer noch während der WM klarmachen
Der zentrale Mittelfeldspieler würde als teuerster Einkauf der englischen Fußballgeschichte damit den bisherigen Rekordhalter Alexander Isak ablösen. Der schwedische Angreifer war erst im vergangenen Sommer für 145 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool gewechselt.
Doch der Hunger der Citizens auf dem Transfermarkt ist mit dieser historischen Summe offenbar noch nicht gestillt. Neben der Verpflichtung des Forest-Stars bastelt man im Hintergrund bereits am nächsten spektakulären Coup: Auch Sandro Tonali soll aus Newcastle losgeeist werden, wobei für den 26-jährigen Italiener eine weitere Summe von über 100 Millionen Euro im Raum steht.
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Anderson ist Stammspieler für England
Anderson stand schon länger auf der Wunschliste von Manchester City. Aufgrund starker Leistungen in der vergangenen Saison bei Nottingham zog er die Aufmerksamkeit einer Reihe europäischer Topklubs auf sich und verdiente sich eine Teilnahme mit England an der Weltmeisterschaft.
Dort ist er unter Trainer Thomas Tuchel im zentralen Mittelfeld als Stammspieler gesetzt. Bei den beiden bisherigen Gruppenspielen gegen Kroatien (4:2) und Ghana (0:0) stand er von Beginn an auf dem Platz.
Im ersten Duell spielte Anderson durch und bereitete zudem den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:2 durch Jude Bellingham vor. Gegen Ghana wurde er nach 74 Minuten vorzeitig ausgewechselt.
Manchester United schielte wohl auch auf Anderson
Anderson verbrachte seine Jugendjahre bei Newcastle United und wurde dort zum Profi. Im Sommer 2024 wechselte er zu Nottingham und wurde dort Stammspieler im zentralen Mittelfeld. In der abgelaufenen Saison kam er in jedem Premier-League-Spiel zum Einsatz, erzielte vier Tore und bereitete vier weitere vor.
Zuletzt hieß es, City drohe Konkurrenz hinsichtlich eines Transfers aus der eigenen Stadt: Auch Manchester United soll ein Auge auf Anderson geworfen haben. Gleichwohl wurde berichtet, dass die Red Devils eher nicht mit der von den Citizens gebotenen Summe mithalten könnten.
Andersons Vertrag bei Nottingham ist noch bis zum 30. Juni 2029 datiert.