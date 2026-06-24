Der Erzrivale wurde ausgestochen! Manchester City wird wohl englischen Rekordtransfer noch während der WM klarmachen

Der zentrale Mittelfeldspieler würde als teuerster Einkauf der englischen Fußballgeschichte damit den bisherigen Rekordhalter Alexander Isak ablösen. Der schwedische Angreifer war erst im vergangenen Sommer für 145 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Liverpool gewechselt.

Doch der Hunger der Citizens auf dem Transfermarkt ist mit dieser historischen Summe offenbar noch nicht gestillt. Neben der Verpflichtung des Forest-Stars bastelt man im Hintergrund bereits am nächsten spektakulären Coup: Auch Sandro Tonali soll aus Newcastle losgeeist werden, wobei für den 26-jährigen Italiener eine weitere Summe von über 100 Millionen Euro im Raum steht.