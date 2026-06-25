Den Trainer kennt er schon: Marc-Andre ter Stegen verlässt angeblich FC Barcelona erneut per Leihe

Der Wechsel zu Ajax kommt Barca nun sehr gelegen, um auf der Keeperposition weiter auszumisten und Klarheit zu schaffen: Beim spanischen Meister ist Joan Garcia weiterhin die unangefochtene Stammkraft, dahinter wartet Wojciech Szczesny als Back-Up auf seine Einsätze. Um den Platz als Nummer drei bei den Katalanen dürfen sich dem Bericht zufolge die beiden Talente Ander Astralaga und Aron Yaakobishvili streiten.

Barca verkaufte zuletzt mit Inaki Pena einen weiteren Torhüter für drei Millionen Euro an Panathinaikos nach Griechenland. David Kochen wurde für eine Saison an Lyngby nach Dänemark ausgeliehen.