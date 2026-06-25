Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona steht angeblich kurz vor einer einjährigen Leihe zum niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam. Das berichtet die spanische Sportzeitung AS. Demnach befindet sich der Wechsel "kurz vor dem Abschluss", da sich alle Seiten bereits einig seien. Bei Ajax trifft ter Stegen erneut auf Coach Michel, den er aus seinem halben Jahr bei Girona kennt. Der deutsche Keeper hatte sich zur Rückrunde der abgelaufenen Saison verleihen lassen, um Spielpraxis mit Blick auf die WM zu sammeln. Allerdings zog er sich schnell eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn lange außer Gefecht setzte und auch dafür sorgte, dass er am Turnier in Nordamerika nicht teilnehmen kann.
Den Trainer kennt er schon: Marc-Andre ter Stegen verlässt angeblich FC Barcelona erneut per Leihe
Im vergangenen Sommer hatte Barca mit Joan Garcia vom Stadtrivalen Espanyol einen Konkurrenten für ter Stegen für eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro geholt. Coach Hansi Flick machte den Neuzugang zu seiner neuen Nummer eins, sodass ter Stegen trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags keine Perspektive mehr bei den Katalanen hatte. Da er sich am Rücken operieren ließ, blieb er beim Klub - und versuchte dann im Winter einen Neustart bei Girona.
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Barca gibt zwei weitere Torhüter für die kommende Saison ab
Der Wechsel zu Ajax kommt Barca nun sehr gelegen, um auf der Keeperposition weiter auszumisten und Klarheit zu schaffen: Beim spanischen Meister ist Joan Garcia weiterhin die unangefochtene Stammkraft, dahinter wartet Wojciech Szczesny als Back-Up auf seine Einsätze. Um den Platz als Nummer drei bei den Katalanen dürfen sich dem Bericht zufolge die beiden Talente Ander Astralaga und Aron Yaakobishvili streiten.
Barca verkaufte zuletzt mit Inaki Pena einen weiteren Torhüter für drei Millionen Euro an Panathinaikos nach Griechenland. David Kochen wurde für eine Saison an Lyngby nach Dänemark ausgeliehen.
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Marc-Andre ter Stegen wechselte 2014 für zwölf Millionen Euro von seinem Jugendklub Borussia Mönchengladbach zum FC Barcelona. Mit den Katalanen gewann er siebenmal die Meisterschaft und in der Saison 2014/15 auch die Champions League.
Die Saison 25/26 von Marc-Andre ter Stegen:
- Spiele: 3
- Gegentore: 2
- Zu-Null-Spiele: 1
- Einsatzminuten: 270
Häufig gestellte Fragen
Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.
Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.
Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.
Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben.
Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm.
Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU).
Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.
Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.
Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia.
Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.
Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.
Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam.
Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert.
Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.
Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.
Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet.
In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.