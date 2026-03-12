Dem BVB winkt eine Mega-Ablöse! Spektakuläre Kehrtwende bei Serhou Guirassy?

Die in Guirassys Vertrag verankerte Ausstiegsklausel, die dem 29-Jährigen einen Wechsel für 45 Millionen Euro zwei Jahre vor Vertragsende in Dortmund zu ausgewählten Top-Klubs ermöglichen soll, sei laut Bild aber nicht für Milan aktivierbar, sondern nur für Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Liverpool. Der BVB könnte im Falle eines konkreten Transferinteresses der Rossoneri also frei über die Ablöse verhandeln. Das soll auch für etwaiges Interesse aus der Wüste gelten.

Guirassy habe sich indes selbst eine Deadline für seine Zukunftsentscheidung gesetzt. Spätestens kurz nach Saisonende im Mai wolle er dem Klub mitteilen, ob er um eine Wechselfreigabe bittet oder in sein letztes Vertragsjahr bei den Schwarzgelben geht. Sein "großer Traum" sei es nach wie vor, mit Dortmund einen Titel zu gewinnen.

Guirassy ist auch in der laufenden Saison Dortmunds bester Torjäger. In 37 Pflichtspielen steht er bei 17 Toren und sechs Vorlagen. In seiner Debüt-Saison beim BVB erzielte er in 45 Pflichtspielen 34 Tore und bereitete neun weitere vor.