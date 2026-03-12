Quo vadis, Serhou Guirassy? Nachdem die Bild vor wenigen Wochen berichtet hatte, dass der Stürmerstar des BVB im Sommer seinen letzten großen Vertrag der Karriere unterschreiben und wahrscheinlich in Saudi-Arabien "nochmal richtig abkassieren" wolle, sei dies nun doch nicht ganz so in Stein gemeißelt.
Dem BVB winkt eine Mega-Ablöse! Spektakuläre Kehrtwende bei Serhou Guirassy?
BVB: Serhou Guirassy bei der AC Milan auf dem Wunschzettel?
Denn wie die Bild nun wiederum berichtet, habe ein Wechsel nach Saudi-Arabien, wo ihn sein Bruder und Berater schon im vergangenen Sommer angeboten haben soll und ihm eine Verdopplung seines Jahresgehalts in Dortmund winkt (kolportierte neun Millionen Euro), nur "zweite Priorität".
Ausgeschlossen sei ein Wechsel in die Wüste zwar nicht, allerdings hätten sich nun einige europäische Klubs beim Management des Guineers gemeldet, die in der kommenden Saison Champions League spielen werden. Besonders bei der AC Mailand stehe Guirassy auf dem "Wunschzettel", sei jedoch nicht der einzige Stürmerkandidat für einen Sommertransfer.
- Getty Images
Wechsel oder Verbleib beim BVB? Guirassy will wohl kurz vor Saisonende entscheiden
Die in Guirassys Vertrag verankerte Ausstiegsklausel, die dem 29-Jährigen einen Wechsel für 45 Millionen Euro zwei Jahre vor Vertragsende in Dortmund zu ausgewählten Top-Klubs ermöglichen soll, sei laut Bild aber nicht für Milan aktivierbar, sondern nur für Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea oder Liverpool. Der BVB könnte im Falle eines konkreten Transferinteresses der Rossoneri also frei über die Ablöse verhandeln. Das soll auch für etwaiges Interesse aus der Wüste gelten.
Guirassy habe sich indes selbst eine Deadline für seine Zukunftsentscheidung gesetzt. Spätestens kurz nach Saisonende im Mai wolle er dem Klub mitteilen, ob er um eine Wechselfreigabe bittet oder in sein letztes Vertragsjahr bei den Schwarzgelben geht. Sein "großer Traum" sei es nach wie vor, mit Dortmund einen Titel zu gewinnen.
Guirassy ist auch in der laufenden Saison Dortmunds bester Torjäger. In 37 Pflichtspielen steht er bei 17 Toren und sechs Vorlagen. In seiner Debüt-Saison beim BVB erzielte er in 45 Pflichtspielen 34 Tore und bereitete neun weitere vor.
Die nächsten Spiele des BVB
- 14. März: BVB vs. FC Augsburg (Bundesliga)
- 21. März: BVB vs. Hamburger SV (Bundesliga)
- 4. April: VfB Stuttgart vs. BVB (Bundesliga)
- 11. April: BVB vs. Bayer Leverkusen (Bundesliga)