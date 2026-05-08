Das war zuletzt nicht absehbar! Bayern München steht plötzlich vor wichtiger Unterschrift

Demnach seien die Gerüchte über die hohen Gehaltsforderungen des 28-Jährigen, der aktuell rund neun Millionen Euro verdienen soll, unzutreffend. Verlängert er seinen Vertrag an der Isar, könnte Laimer künftig auf ein Jahressalär von circa zwölf Millionen Euro kommen.

Sky hatte zuletzt berichtet, Laimer würde ein Gehalt von bis zu 15 Millionen Euro fordern - offenbar zu viel für Max Eberl und die Verantwortlichen, wobei sich kürzlich sogar Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Interview bei DAZN eingeschaltet hatte.

"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte der Klub-Patron.

Er ergänzte: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."