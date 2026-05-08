Geht es nun doch ganz schnell bei Konrad Laimer und dem FC Bayern München? Während sich die Gespräche über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags nun schon seit geraumer Zeit hinziehen, sollen der Österreicher und der deutsche Rekordmeister nun offenbar kurz vor einer Einigung stehen. Dies berichten tz und Münchner Merkur.
Das war zuletzt nicht absehbar! Bayern München steht plötzlich vor wichtiger Unterschrift
"Er ist nicht Maradona!" Das sagt Hoeneß über Laimer
Demnach seien die Gerüchte über die hohen Gehaltsforderungen des 28-Jährigen, der aktuell rund neun Millionen Euro verdienen soll, unzutreffend. Verlängert er seinen Vertrag an der Isar, könnte Laimer künftig auf ein Jahressalär von circa zwölf Millionen Euro kommen.
Sky hatte zuletzt berichtet, Laimer würde ein Gehalt von bis zu 15 Millionen Euro fordern - offenbar zu viel für Max Eberl und die Verantwortlichen, wobei sich kürzlich sogar Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Interview bei DAZN eingeschaltet hatte.
"Wenn man liest, was angeblich über sein Gehalt und seine Forderungen berichtet wird, dann muss man das auch einordnen: Konny ist ein Spieler, den ich sehr schätze. Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona", sagte der Klub-Patron.
Er ergänzte: "Was er aktuell verdient, können nur sehr wenige Vereine in Europa überhaupt anbieten. Ich weiß nicht, was Max (Eberl, Anm. d. Red.) und Christoph (Freund, Anm. d. Red.) ihm konkret angeboten haben, aber es wird sicher nicht das gewesen sein, was seine Berater zu Beginn gefordert haben."
Laimer will verlängern: "Macht sehr viel Spaß bei Bayern!"
Laimer selbst hatte Anfang April bei Servus TV betont, dass es "sehr viel Spaß macht, bei Bayern Fußball zu spielen", wobei es ihm "schlussendlich um Wertschätzung geht. Dass die Leistungen, die man in den letzten Jahren erbracht hat, irgendwo auch anerkannt werden."
Erst vor wenigen Tagen hatte Eberl noch bekräftigt, dass es "zwei Standpunkte" gebe und "da muss man schauen, dass man die Brücke irgendwann und irgendwie findet." Auf Nachfrage, ob man bei Ausbleiben einer Verlängerung zum Verkauf gezwungen sei, um Laimer nicht 2027 ablösefrei abgeben zu müssen, antwortete Eberl überraschend gelassen: "Er ist ablösefrei gekommen, da würden wir nicht viel verlieren."
"Auch mal 'nen Euro bezahlen!" Kroos empfiehlt Laimer-Verlängerung
Mit Toni Kroos sieht das ein ehemaliger Bayern-Spieler etwas anders als Eberl, weswegen er dem Rekordmeister auch eine Verlängerung mit dem Defensivallrounder ans Herz legt. "Er ist wichtig für die Mannschaft. Er hat seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt", befand Kroos im Podcast Einfach mal Luppen. "Das darf man bei Spielern nicht unterschätzen, die keine 40 Tore machen, auch denen ’nen Euro zu bezahlen!"