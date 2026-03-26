Das wäre ein Transferhammer: Holt Bayern München einen WM-Keeper als Backup?

Damit stellt sich die Frage, ob ein Torhüter in dieser Form tatsächlich die Rolle als Nummer zwei beim FC Bayern annehmen würde. Laut Bayern Insider ist dieses Szenario nicht ausgeschlossen – insbesondere dann, wenn Hoffenheim die Champions-League-Qualifikation verpasst und sich auch im DFB-Team perspektivisch Veränderungen ergeben.

Parallel dazu bleibt die Zukunft von Neuer offen. Der Bayern-Kapitän arbeitet nach einer Wadenverletzung an seinem Comeback und nimmt sich bewusst Zeit für seine Entscheidung. Eine Frist gibt es nicht – entscheidend ist für ihn laut Abendzeitung vor allem, ob sein Körper eine weitere Saison auf höchstem Niveau zulässt.

Klar ist: Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft. Und Oliver Baumann könnte dabei – trotz seiner neuen Rolle im Nationalteam – eine überraschende Option als erfahrener Backup werden.