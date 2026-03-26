Wie Bild-Mann Julian Agardi im Podcast Bayern Insider erzählt, prüfen die Verantwortlichen des FC Bayern bereits mögliche Alternativen für den Fall eines Karriereendes von Manuel Neuer, der an diesem Freitag seinen 40. Geburtstag feiert. Eine Lösung könnte aus den eigenen Reihen kommen: Jonas Urbig, der sich am Donnerstag bei der Nationalmannschaft verletzte, gilt als potenzieller Nachfolger und könnte zur neuen Nummer eins aufgebaut werden. Doch zusätzlich suchen die Münchner nach einem erfahrenen Torhüter – und sind dabei offenbar auf Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim gestoßen.
Das wäre ein Transferhammer: Holt Bayern München einen WM-Keeper als Backup?
Der Keeper der TSG Hoffenheim ist kein Unbekannter in München. Wie die Bild-Reporter bei Bayern Insider erzählen, habe Baumann schon früher auf der Liste gestanden und habe sich damals bereits vorstellen können, als Backup zum Rekordmeister zu wechseln.
Doch inzwischen hat sich seine Rolle deutlich verändert: Baumann ist im DFB-Team angekommen und hat sich dort als verlässliche Option etabliert, sollte Marc-Andre ter Stegen keine Wunderheilung gelingen, wird Baumann auch bei der WM im deutschen Tor stehen.
Bayern München: Würde Oliver Baumann freiwillig ins zweite Glied rücken?
Damit stellt sich die Frage, ob ein Torhüter in dieser Form tatsächlich die Rolle als Nummer zwei beim FC Bayern annehmen würde. Laut Bayern Insider ist dieses Szenario nicht ausgeschlossen – insbesondere dann, wenn Hoffenheim die Champions-League-Qualifikation verpasst und sich auch im DFB-Team perspektivisch Veränderungen ergeben.
Parallel dazu bleibt die Zukunft von Neuer offen. Der Bayern-Kapitän arbeitet nach einer Wadenverletzung an seinem Comeback und nimmt sich bewusst Zeit für seine Entscheidung. Eine Frist gibt es nicht – entscheidend ist für ihn laut Abendzeitung vor allem, ob sein Körper eine weitere Saison auf höchstem Niveau zulässt.
Klar ist: Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft. Und Oliver Baumann könnte dabei – trotz seiner neuen Rolle im Nationalteam – eine überraschende Option als erfahrener Backup werden.
Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus
Spieler
Position
Alter
Manuel Neuer
Tor
39 Jahre
Sven Ulreich
Tor
37 Jahre
Raphael Guerreiro
Abwehr
32 Jahre
Leon Goretzka
Mittelfeld
31 Jahre