Goal.com
Live
FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Das wäre ein Transferhammer: Holt Bayern München einen WM-Keeper als Backup?

Bundesliga
Bayern München
SC Freiburg
M. Neuer
O. Baumann
SC Freiburg - Bayern München

Bayern München könnte im Sommer einen neuen Torhüter verpflichten müssen, falls Manuel Neuer seine große Karriere beendet. Kommt der Neue aus der Bundesliga?

Wie Bild-Mann Julian Agardi im Podcast Bayern Insider erzählt, prüfen die Verantwortlichen des FC Bayern bereits mögliche Alternativen für den Fall eines Karriereendes von Manuel Neuer, der an diesem Freitag seinen 40. Geburtstag feiert. Eine Lösung könnte aus den eigenen Reihen kommen: Jonas Urbig, der sich am Donnerstag bei der Nationalmannschaft verletzte, gilt als potenzieller Nachfolger und könnte zur neuen Nummer eins aufgebaut werden. Doch zusätzlich suchen die Münchner nach einem erfahrenen Torhüter – und sind dabei offenbar auf Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim gestoßen.

  • Der Keeper der TSG Hoffenheim ist kein Unbekannter in München. Wie die Bild-Reporter bei Bayern Insider erzählen, habe Baumann schon früher auf der Liste gestanden und habe sich damals bereits vorstellen können, als Backup zum Rekordmeister zu wechseln.

    Doch inzwischen hat sich seine Rolle deutlich verändert: Baumann ist im DFB-Team angekommen und hat sich dort als verlässliche Option etabliert, sollte Marc-Andre ter Stegen keine Wunderheilung gelingen, wird Baumann auch bei der WM im deutschen Tor stehen.

    • Werbung

  • Bayern München: Würde Oliver Baumann freiwillig ins zweite Glied rücken?

    Damit stellt sich die Frage, ob ein Torhüter in dieser Form tatsächlich die Rolle als Nummer zwei beim FC Bayern annehmen würde. Laut Bayern Insider ist dieses Szenario nicht ausgeschlossen – insbesondere dann, wenn Hoffenheim die Champions-League-Qualifikation verpasst und sich auch im DFB-Team perspektivisch Veränderungen ergeben.

    Parallel dazu bleibt die Zukunft von Neuer offen. Der Bayern-Kapitän arbeitet nach einer Wadenverletzung an seinem Comeback und nimmt sich bewusst Zeit für seine Entscheidung. Eine Frist gibt es nicht – entscheidend ist für ihn laut Abendzeitung vor allem, ob sein Körper eine weitere Saison auf höchstem Niveau zulässt.

    Klar ist: Der FC Bayern stellt die Weichen für die Zukunft. Und Oliver Baumann könnte dabei – trotz seiner neuen Rolle im Nationalteam – eine überraschende Option als erfahrener Backup werden.

  • Diese Verträge laufen beim FC Bayern 2026 aus

    Spieler

    Position

    Alter

    Manuel Neuer

    Tor

    39 Jahre

    Sven Ulreich

    Tor

    37 Jahre

    Raphael Guerreiro

    Abwehr

    32 Jahre

    Leon Goretzka

    Mittelfeld

    31 Jahre

Bundesliga
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Bayern München crest
Bayern München
FCB