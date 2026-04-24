Das wäre ein Transferhammer gewesen! Nuri Sahin wollte Hochkaräter von Real Madrid zum BVB lotsen

"Ich wollte Arda unbedingt nach Dortmund holen", erklärte der 37-Jährige auf dem YouTube-Kanal "KAFA Sports" und ergänzte: "Damals hat er mir gesagt: 'Trainer, ich werde mir dieses Trikot schnappen, egal was passiert.'"

Bekanntlich wurde aus dem Leihgeschäft nichts, Gründe dafür offenbarte Sahin keine. Güler blieb trotz der geringen Spielzeit in der Vorsaison (zwölf Einsätze, auch einer hartnäckigen Muskelverletzung geschuldet) bei den Königlichen und etablierte sich als wichtiger Kaderspieler.

Dem türkischen Nationalspieler gelangen in 43 Pflichtspielen, davon meist als Einwechselspieler, starke 14 Torbeteiligungen. Bei der anschließenden Klub-WM stieg er unter dem damals neuen Trainer Xabi Alonso zum Stammspieler auf und hat diesen Status auch noch bei dessen Nachfolger Alvaro Arbeloa inne.