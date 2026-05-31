Das käme überraschend: Bei Bayern-Stürmer Nicolas Jackson zeichnet sich eine neue Entwicklung ab

Während es bereits Anfragen aus der Premier League für Jackson geben soll, sei der 24 Jahre alte Nationalspieler des Senegal offen für einen Chelsea-Verbleib. Allerdings unter der Prämisse, dass er auf regelmäßige Spielpraxis kommt. Neben Jackson hat Chelsea für das Sturmzentrum Joao Pedro, Liam Delap und Emmanuel Emegha unter Vertrag.

Jackson, der allerdings auch auf den Flügeln und hinter einem Stoßstürmer einsetzbar ist, kam 2023 für mehr als 35 Millionen Euro Ablöse vom FC Villarreal zu Chelsea. Sein Kontrakt dort läuft noch bis 2033.

Für den FC Bayern absolvierte er 2025/26 eine umterm Strich ganz ordentlich Saison als Einwechselspieler, ohne jedoch so viel Eigenwerbung zu betreiben, dass die Münchener ihre hohe Kaufoption über 65 Millionen Euro zogen. In 34 Partien für die Bayern erzielte Jackson elf Tore, dazu lieferte er noch vier Vorlagen.