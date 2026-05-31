Bei Nicolas Jackson könnte sich eine überraschende Wende anbahnen. Dass der vom FC Chelsea an Bayern München ausgeliehene Angreifer nicht beim FCB bleibt, ist seit einigen Wochen klar. Galt er jedoch auch anschließend bei den Blues als Verkaufskandidat für die anstehende Transferperiode, könnte er nun doch noch eine sportliche Zukunft an der Stamford Bridge haben.
Das käme überraschend: Bei Bayern-Stürmer Nicolas Jackson zeichnet sich eine neue Entwicklung ab
Die Daily Mail schreibt, dass es Chelseas Plan sei, Jackson unter dem neuen Trainer Xabi Alonso die Chance zu geben, sich für einen Platz im Kader für die neue Spielzeit zu empfehlen. Jackson genieße innerhalb des Klubs weiter "hohes Ansehen".
Sein Abschied Richtung Deutschland 2025 sei vor allem einem Zerwürfnis mit dem damaligen Cheftrainer Enzo Maresca geschuldet gewesen. Dieser ist mittlerweile nicht mehr im Amt und zur neuen Saison übernimmt eben Alonso. Die Möglichkeit, dass Jackson bei Chelsea bleibe und zu Einsätzen komme sei absolut gegeben, heißt es.
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Nicolas Jacksons Vertrag beim FC Chelsea läuft bis 2033
Während es bereits Anfragen aus der Premier League für Jackson geben soll, sei der 24 Jahre alte Nationalspieler des Senegal offen für einen Chelsea-Verbleib. Allerdings unter der Prämisse, dass er auf regelmäßige Spielpraxis kommt. Neben Jackson hat Chelsea für das Sturmzentrum Joao Pedro, Liam Delap und Emmanuel Emegha unter Vertrag.
Jackson, der allerdings auch auf den Flügeln und hinter einem Stoßstürmer einsetzbar ist, kam 2023 für mehr als 35 Millionen Euro Ablöse vom FC Villarreal zu Chelsea. Sein Kontrakt dort läuft noch bis 2033.
Für den FC Bayern absolvierte er 2025/26 eine umterm Strich ganz ordentlich Saison als Einwechselspieler, ohne jedoch so viel Eigenwerbung zu betreiben, dass die Münchener ihre hohe Kaufoption über 65 Millionen Euro zogen. In 34 Partien für die Bayern erzielte Jackson elf Tore, dazu lieferte er noch vier Vorlagen.
Die Rekordtransfers des FC Bayern
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Harry Kane Angriff Tottenham Hotspur 2023 95 Millionen Euro Lucas Hernandez Abwehr Atletico Madrid 2019 80 Millionen Euro Luis Diaz Angriff FC Liverpool 2025 70 Millionen Euro Matthijs de Ligt Abwehr Juventus 2022 67 Millionen Euro Michael Olise Angriff Crystal Palace 2024 53 Millionen Euro