"Das ist ein Erdbeben": England diskutiert hitzig über späten VAR-Eingriff beim Sieg des FC Arsenal

Die Tragweite dieser Entscheidung kann kaum überschätzt werden. Neville legte sich fest: "Der erste Titel des FC Arsenal seit 22 Jahren könnte davon abhängen. Das ist einer dieser Momente, in denen Arsenal vielleicht glaubt, sein Name stünde schon auf dem Pokal." Tatsächlich haben es die Gunners nun weiter in der eigenen Hand. Zwei Siege trennen sie noch von der Krönung.

Während die einen vom Titel träumen, ist die Entscheidung für West Ham ein Genickschlag im Abstiegskampf. Die 18. Saisonniederlage bedeutete, dass Nottingham Forest und Leeds United den Klassenerhalt sicher haben. Die einzige Hoffnung der Hammers besteht nun darin, Tottenham zu überholen, das bei einem Punkt Vorsprung noch eine Partie mehr zu absolvieren hat. Am Montagabend geht es gegen Leeds.

Experte Roy Keane hatte für die Verlierer wenig Mitleid übrig. "Das Einzige, was man sagt: Der VAR wird alles überprüfen, also leg deine Hände nicht an den Torwart! Und tu es auf keinen Fall drei oder vier Sekunden lang", wetterte der Ire. Sein Fazit: "Das war wirklich dumm von West Ham. Man sollte kein so offensichtliches Foul begehen, denn das wird überprüft werden."