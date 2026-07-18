Zehn Jahre stand Pep Guardiola zuletzt als Trainer an der Seitenlinie bei Manchester City, ehe er diesen Sommer seinen Vertrag beim Klub aus der Premier League beendet hat. Nun hat der Spanier ganz offen über seine Zukunftspläne gesprochen und dabei offenbart, etwas kürzer treten zu wollen.
"Das ist das Ziel!" Pep Guardiola lässt Zukunftsbombe platzen
Pep verrät Grund für sein Ende bei Manchester City
"Ich habe mir gesagt: Pep, mach mal eine kleine Pause und gehe die Lebensziele, die vor dir liegen, etwas langsamer an. Das ist das Ziel“, erklärte er im Interview mit OKX. "Einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, war, mir ein bisschen Zeit für mich selbst zu nehmen. Mein Körper, mein Rücken haben in den letzten Jahren sehr gelitten, und ich fange wieder an, ein bisschen Sport zu treiben."
Er wolle wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, "ich möchte versuchen, meine Kinder viel öfter zu sehen, mein Vater ist 95 und noch da, meine Schwestern, meinen Bruder. Viele Dinge, die durch den verrückten Fußball-Zeitplan mit einem Spiel alle drei Tage über sechzehn, siebzehn Jahre hinweg nicht möglich waren."
Deshalb ist er auch jüngst wieder in seine katalanische Heimat gezogen, wo er vor seiner dreijährigen Zeit als Bayern-Trainer ebenfalls schon an der Seitenlinie stand. "Ich bin noch dabei, mich einzuleben. Es war nur eine kurze Zeit, mehr oder weniger ein Monat. Ich habe alle Sachen von Manchester nach Barcelona gebracht und bin noch dabei, das Haus einzurichten", verriet er.
Pep sicher: "Werde ins Etihad Stadium zurückkehren!"
Wie es langfristig weitergeht, werden man laut Guardiola "sehen: Wenn ich es vermisse und jemand mich will, komme ich zurück. Andernfalls mache ich weiter. Ich bin nicht mehr jung. Ich bin nicht mehr 35, 37 oder 40, sondern fast 56, daher ändert sich die Perspektive ein wenig."
Aus seiner Verbundenheit zu Ex-Klub ManCity machte er derweil keine Hehl, sagte: "Ich werde im Hintergrund sein, ja, auf jeden Fall. Wenn sie mich brauchen, werde ich da sein. Manchester City ist für mich etwas Besonderes in meinem Leben."
Eines Tages werde er "natürlich ins Etihad Stadium zurückkehren. Aber jetzt möchte ich im Hintergrund sein. Wenn sie mich brauchen, der neue Trainer, natürlich werden wir sprechen - das ist kein Problem. Aber sie müssen ihren eigenen Weg gehen."
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