"Das ist das Ziel!" Pep Guardiola lässt Zukunftsbombe platzen

"Ich habe mir gesagt: Pep, mach mal eine kleine Pause und gehe die Lebensziele, die vor dir liegen, etwas langsamer an. Das ist das Ziel“, erklärte er im Interview mit OKX. "Einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, war, mir ein bisschen Zeit für mich selbst zu nehmen. Mein Körper, mein Rücken haben in den letzten Jahren sehr gelitten, und ich fange wieder an, ein bisschen Sport zu treiben."

Er wolle wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, "ich möchte versuchen, meine Kinder viel öfter zu sehen, mein Vater ist 95 und noch da, meine Schwestern, meinen Bruder. Viele Dinge, die durch den verrückten Fußball-Zeitplan mit einem Spiel alle drei Tage über sechzehn, siebzehn Jahre hinweg nicht möglich waren."

Deshalb ist er auch jüngst wieder in seine katalanische Heimat gezogen, wo er vor seiner dreijährigen Zeit als Bayern-Trainer ebenfalls schon an der Seitenlinie stand. "Ich bin noch dabei, mich einzuleben. Es war nur eine kurze Zeit, mehr oder weniger ein Monat. Ich habe alle Sachen von Manchester nach Barcelona gebracht und bin noch dabei, das Haus einzurichten", verriet er.