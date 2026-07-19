"Auf so etwas habe ich noch nie gespielt. Das ist wie eine Kegelbahn, wo du einen Teppich drauf legst", zeigte sich Weltmeister Christoph Kramer als TV-Experte im ZDF fassungslos über den Zustand des Geläufs im MetLife Stadium.

Der Rasen in New York/New Jersey stand während der WM 2026 schon häufiger in der Kritik. Das Problem: Die beiden NFL-Teams New York Giants und New York Jets spielen dort normalerweise auf Kunstrasen, für die Weltmeisterschaft wurde darauf Sand geschichtet und darauf dann wiederum der Rasen verlegt.

"Die werden sich beim Warmmachen schon mal angucken und sich fragen, was das ist", sagte Kramer über die Spieler der beiden Finalteilnehmer, für die es jeweils der erste Auftritt im MetLife Stadium ist. "Als Rasen in einem WM-Finale geht das eigentlich nicht", betonte Kramer, der in den schwierigen Platzbedingungen eher ein Nachteil für die Spanier sieht.