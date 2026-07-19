Laut Datenanbieter Opta gab es in den ersten 45 Minuten am Sonntag in New York/New Jersey insgesamt lediglich drei Torschüsse. Seit Beginn der Datenerfassung bei der Weltmeisterschaft 1966 gab es in der ersten Halbzeit eines WM-Finals noch nie so wenige Abschlüsse.

Während Spanien zumindest hier und da Torgefahr entfalten konnte, präsentierten sich die Argentinier ganz besonders harmlos. So ging bei Halbzeit kein einziger der insgesamt drei Torschüsse auf das Konto von Lionel Messi und Co. - seit 1966 stand Argentinien nach der ersten Hälfte eines WM-Spiels zuvor noch nie bei null Schüssen.

Die Südamerikaner verlegten sich im mit Spannung erwarteten Endspiel allen voran aufs Verteidigen und fielen auch mal wieder durch ihre enorm harte Gangart auf. Die spielerisch deutlich aktiveren Spanier taten sich derweil auch ob des kompliziert zu bespielenden Rasens im MetLife Stadium schwer damit, sich Torchancen zu erspielen.