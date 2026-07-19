Das WM-Finale 2026 zwischen Argentinien und Spanien hat in der sehr ereignisarmen ersten Halbzeit einen Negativrekord aufgestellt.
In den letzten 60 Jahren passierte das nie! WM-Finale Argentinien vs. Spanien stellt eine historisch harmlose Marke auf
So harmlos war die erste Halbzeit eines WM-Finals seit 1966 nie
Laut Datenanbieter Opta gab es in den ersten 45 Minuten am Sonntag in New York/New Jersey insgesamt lediglich drei Torschüsse. Seit Beginn der Datenerfassung bei der Weltmeisterschaft 1966 gab es in der ersten Halbzeit eines WM-Finals noch nie so wenige Abschlüsse.
Während Spanien zumindest hier und da Torgefahr entfalten konnte, präsentierten sich die Argentinier ganz besonders harmlos. So ging bei Halbzeit kein einziger der insgesamt drei Torschüsse auf das Konto von Lionel Messi und Co. - seit 1966 stand Argentinien nach der ersten Hälfte eines WM-Spiels zuvor noch nie bei null Schüssen.
Die Südamerikaner verlegten sich im mit Spannung erwarteten Endspiel allen voran aufs Verteidigen und fielen auch mal wieder durch ihre enorm harte Gangart auf. Die spielerisch deutlich aktiveren Spanier taten sich derweil auch ob des kompliziert zu bespielenden Rasens im MetLife Stadium schwer damit, sich Torchancen zu erspielen.
- (C)Getty Images
Argentinien und Spanien träumen vom WM-Titel
Für die Spanier geht es im Finale der WM in Nordamerika um ihren zweiten Weltmeisterschaftstitel. 2010 hatte sich die Furia Roja das bisher einzige Mal die WM-Krone aufgesetzt, als Andres Iniesta und Co. in Südafrika im Finale die Niederlande mit 1:0 nach Verlängerung bezwingen konnten.
Argentinien derweil träumt vom vierten Stern. Die Albiceleste krönte sich 1978 erstmals zum Weltmeister, acht Jahre später folgte angeführt von Diego Maradona der zweite Triumph. Für den dritten WM-Titel zeichnete dann Lionel Messi federführend verantwortlich, der Argentinien 2022 in Katar den großen Wurf ermöglichte.
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