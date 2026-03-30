"Das finde ich ziemlich seltsam": Eine Sache verwundert Wayne Rooney bei Bayern-Star Harry Kane

Kanes beste Platzierung beim Ballon d'Or war bislang ein 10. Rang - und das, obwohl der Stürmer der Rekordtorschütze für Tottenham und die englische Nationalmannschaft ist und sich aktuell beim FC Bayern München ebenfalls auf Rekordjagd befindet. Beim FCB steht er bei überragenden 133 Treffern in 136 Spielen.

"Er macht konstant weiterhin das, was er in seiner ganzen Karriere gemacht hat: Er schießt Tore", sagte Rooney Press Association Sport. "Dass er das Jahr für Jahr macht und nie bei den großen Auszeichnungen heiß gehandelt wird, finde ich ziemlich seltsam", ergänzte er.

Zuvor hatte schon mit Emile Heskey ein weiterer ehemaliger Three-Lions-Angreifer über Kane und den Goldenen Ball gesprochen: "Er ist in der Diskussion mit drin. Er bricht Tor-Rekorde und ist definitiv ein Kandidat. Interessant ist aber: Wir sprechen jetzt über Harry Kane und den Ballon d'Or - würden wir das auch machen, wenn er in England geblieben wäre? Wahrscheinlich nicht", sagte er GOAL.