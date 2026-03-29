Wechselt Harry Kane vom FC Bayern München nach Saudi-Arabien? Uli Hoeneß lässt aufhorchen

"Was ich höre und spüre", sagte Hoeneß nun, "dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen." Doch der Ehrenpräsident schob direkt eine Warnung hinterher: "Aber man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt … Aber er fühlt sich so wohl!"

Der Wohlfühlfaktor ist für Familienmensch Kane eine wichtige Bedingung, weshalb er in der Vergangenheit mehrfach betont hatte, einer Verlängerung in München positiv gegenüberzustehen. "Ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Monaten Gespräche über die Zukunft und die Pläne von Bayern geben wird", sagte Kane Ende November. Er könne sich nicht vorstellen, "dass sich in naher Zukunft etwas ändern wird".

Geht es nach Hoeneß, dürfte sich auch an den Leistungen Kanes in naher Zukunft nichts ändern, denn der Superstar könne "auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen", weil "er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er ist immer bei der Reha, bei den Physios."