Harry Kane und der FC Bayern München - das scheint einfach zu passen. Der 32-jährige Engländer befindet sich gerade in der Form seines Lebens, der Rekordmeister würde den bis 2027 laufenden Vertrag gerne verlängern. Doch nun spricht Bayern-Patron Uli Hoeneß eine Warnung aus.
Wechselt Harry Kane vom FC Bayern München nach Saudi-Arabien? Uli Hoeneß lässt aufhorchen
Kane lässt Ausstiegsklausel verstreichen
Die Gespräche über die Zukunft des Torjägers über 2027 hinaus stehen noch an, bei den Bayern gibt man sich dennoch weiterhin entspannt. Immerhin habe Kane "seine Ausstiegsklausel nicht wahrgenommen, das heißt schonmal, dass er auf jeden Fall bis Sommer 2027 hier unter Vertrag ist", freute sich Hoeneß im kicker-Interview.
In Kanes Vertrag war eine Ausstiegsklausel verankert, mittels derer der Stürmerstar den FCB im Sommer 2026 für eine Ablöse in Höhe von wohl 60 bis 70 Millionen Euro hätte verlassen können - diese hätte er aber bis spätestens Februar aktivieren müssen, was Kane nicht tat.
Kane offen für Vertragsverlängerung bei Bayern
"Was ich höre und spüre", sagte Hoeneß nun, "dass er und seine Familie sich hier extrem wohlfühlen." Doch der Ehrenpräsident schob direkt eine Warnung hinterher: "Aber man weiß nie, wenn ein Saudi kommt und das dicke Geld auf den Tisch legt … Aber er fühlt sich so wohl!"
Der Wohlfühlfaktor ist für Familienmensch Kane eine wichtige Bedingung, weshalb er in der Vergangenheit mehrfach betont hatte, einer Verlängerung in München positiv gegenüberzustehen. "Ich bin mir sicher, dass es in den nächsten Monaten Gespräche über die Zukunft und die Pläne von Bayern geben wird", sagte Kane Ende November. Er könne sich nicht vorstellen, "dass sich in naher Zukunft etwas ändern wird".
Geht es nach Hoeneß, dürfte sich auch an den Leistungen Kanes in naher Zukunft nichts ändern, denn der Superstar könne "auf diesem Niveau mindestens noch drei, vier Jahre spielen", weil "er ist ein perfekter Profi, der seinen Körper pflegt. Er ist immer bei der Reha, bei den Physios."
Harry Kane: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 40
Tore: 48
Vorlagen: 5