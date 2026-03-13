Dank Ausstiegsklausel: Schnappt sich Barcelona einen Star des FC Chelsea?

Der Vertrag des Polen läuft im Sommer aus, als mögliche Nachfolger - sollte er seinen Vertrag nicht verlängern - werden Julian Alvarez von Atletico Madrid oder Erling Haaland von Manchester City gehandelt.

Zwei Spieler, die nicht günstig werden würden und zumindest im Falle von Haaland keinerlei Intentionen haben dürften, ab der kommenden Saison das Team von Trainer Hansi Flick zu verstärken.

Gegenüber El Chringuito sagte Haaland-Beraterin Rafaela Pimenta angesprochen auf die Gerüchte: "Wir haben großen Respekt und Bewunderung für Barcelona, aber es gab keinerlei Kontakt - weder mit Erling Haaland noch mit der Vereinsführung von Barcelona - hinsichtlich potenzieller Transfers."

Die 53-Jährige führte aus: "Der Spieler hat seinen Vertrag vor einigen Monaten verlängert. Er ist sehr glücklich bei Manchester City, es läuft hervorragend für ihn, und wir haben wirklich nichts über einen Transfer zu besprechen, solange alles so gut bei Manchester City läuft."