Der FC Barcelona hat den flexibel einsetzbaren Pedro Neto vom FC Chelsea offenbar auf die Liste der potenziellen Verstärkungen für die offensiven Außenpositionen zur neuen Saison genommen. Dies berichtet Mundo Deportivo.
Dank Ausstiegsklausel: Schnappt sich Barcelona einen Star des FC Chelsea?
Berater Jorge Mendes als Vorteil für Barca bei Pedro Neto?
Demnach planen die Katalanen die Verpflichtung eines Mittelstürmers, eines Innenverteidigers und eines Flügelspielers, wobei Neto sowohl beide offensiven Außenbahnen, als auch das Sturmzentrum besetzen könnte und damit eine perfekte Alternative zu Lamine Yamal und Raphinha darstellen würde.
Positiv für Barca: Neto-Berater Jorge Mendes hat exzellente Kontakte zum Klub um Sportchef Deco, wobei die Katalanen die Situation um den 26-jährigen portugiesischen Nationalspieler, der offenbar eine Ausstiegsklausel besitzen soll, bislang nur beobachten.
Laporta hat Zweifel an Mega-Transfer für Barcelona
Ob der immer noch finanziell angeschlagene Klub in der nahen Zukunft aber einen Transfer dieser Größenordnung überhaupt stemmen kann, ist fraglich. Klub-Boss Joan Laporta hat diesbezüglich seine Zweifel, wie er kürzlich durchblicken ließ.
"Meiner Meinung nach sind die Vertragsverlängerungen mit unseren wichtigsten Spielern wie Neuverpflichtungen", erklärte er bei El Chiringuito. Die Priorität läge aber vermutlich ohnehin eher auf der Suche nach einem Ersatz für Robert Lewandowski.
- Getty Images Sport
Haaland-Beraterin spricht von "großer Bewunderung für Barcelona"
Der Vertrag des Polen läuft im Sommer aus, als mögliche Nachfolger - sollte er seinen Vertrag nicht verlängern - werden Julian Alvarez von Atletico Madrid oder Erling Haaland von Manchester City gehandelt.
Zwei Spieler, die nicht günstig werden würden und zumindest im Falle von Haaland keinerlei Intentionen haben dürften, ab der kommenden Saison das Team von Trainer Hansi Flick zu verstärken.
Gegenüber El Chringuito sagte Haaland-Beraterin Rafaela Pimenta angesprochen auf die Gerüchte: "Wir haben großen Respekt und Bewunderung für Barcelona, aber es gab keinerlei Kontakt - weder mit Erling Haaland noch mit der Vereinsführung von Barcelona - hinsichtlich potenzieller Transfers."
Die 53-Jährige führte aus: "Der Spieler hat seinen Vertrag vor einigen Monaten verlängert. Er ist sehr glücklich bei Manchester City, es läuft hervorragend für ihn, und wir haben wirklich nichts über einen Transfer zu besprechen, solange alles so gut bei Manchester City läuft."
Pedro Neto bis 2031 unter Vertrag bei Chelsea
Pedro Neto steht bei Chelsea derweil ebenfalls noch langfristig unter Vertrag, unterschrieb nach seinem Wechsel für 60 Millionen Euro von Wolverhampton im Sommer 2024 für ganze sieben Jahre. In der aktuellen Saison steuerte Neto in 42 Pflichtspielen für Chelsea bislang zehn Tore und sechs Vorlagen bei.
Pedro Neto: Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 42
- Tore:10
- Assists: 6