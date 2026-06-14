"Da kann immer etwas rausrutschen": Thomas Müller reagiert auf heftige Kritik nach flapsigen Sprüchen mit Jürgen Klopp

„Wir diskutieren natürlich leidenschaftlich, aber uns geht es hauptsächlich darum, Leidenschaft rüberzubringen. Wir sind Riesenfans der Mannschaft. Wir diskutieren taktisch, inhaltlich und sachlich, wenn es um den Sport geht, sagte Thomas Müller zu Beginn der Vorberichterstattung von MagentaTV zum WM-Auftaktspiel von Deutschland gegen Curacao (hier geht's zum SPOX-Liveticker). "Aber bei uns beiden ist immer ein bisschen Schmäh dabei und da kann immer etwas rausrutschen, was dann dann populistisch hohe Wellen schlagen kann, wenn man es populistisch verwenden möchte. Das tun aber nicht wir, sondern andere. Wir werden uns deshalb nicht verbiegen lassen. Wir sind absolut hinter der Mannschaft und wollen, dass es gut läuft. Aber wir wollen auch ein bisschen gute Laune machen", sagte der Weltmeister von 2014.

Wer nun eine Entschuldigung oder Richtigstellung oder gar ein (zugegebenermaßen total unnötiges) Eingeständnis erwartet hätte, dass man über das Ziel hinausgeschossen sei, wurde enttäuscht. "Wir werden uns nicht verbiegen lassen. Aber: wir stehen 100 Prozent hinter der Mannschaft", sagte Müller und präzisierte noch mal: "Wir haben vor drei Tagen diskutiert und Optionen aufgezeigt. Jetzt freuen wir uns aufs Spiel", sagte er und beendete sein Plädoyer dafür, nicht alles immer komplett ernst zu nehmen mit einem breiten Grinsen.

Auch Klopp lachte mit - stellte aber - sicherheitshalber - klar: "Ich bin mehr als happy mit der Anfangsformation." Und überhaupt: "Das ist keine Diskussion, die wir angefangen hätten. Wir sprechen über Optionen im Kader."



