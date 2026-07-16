"Karetsas wäre ein Statement-Transfer, der sicherlich teuer ist, aber so ist der Markt", ordnete Reporter Patrick Berger im Sky-Podcast "Auffe Süd" ein.
BVB könnte absoluter Statement-Transfer gelingen: "Das Potenzial, in ein oder zwei Jahren durch die Decke zu gehen"
Der griechische Youngster habe "das Potenzial, in ein oder zwei Jahren durch die Decke zu gehen", fuhr Berger fort und betonte, dass Karetsas gegenüber Ex-BVB-Spielmacher Julian Brandt "ein Upgrade" sei und in der Zukunft "ein großer Verkauf" werden könnte.
35 Millionen Euro müsste Dortmund für Karetsas wohl auf den Tisch legen. So hoch soll jedenfalls Genks aktuelle Forderung für den zehnmaligen Nationalspieler Griechenlands sein.
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Wechsel zum BVB? Konstantinos Karetsas steht in Genk bis 2029 unter Vertrag
Karetsas wurde in Genk geboren, fing bereits als Sechsjähriger im Nachwuchs des belgischen Erstligisten KRC an. Während seiner Jugendzeit verbrachte er zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre beim RSC Anderlecht, kehrte Anfang 2023 aber nach Genk zurück. Dort debütierte der offensive Mittelfeldspieler schon mit 16 in der ersten Liga, vergangene Saison war er bereits absoluter Leistungsträger bei dem Traditionsklub aus der Mitte Belgiens.
Neben dem BVB sollen weitere namhafte europäische Klubs an Karetsas dran sein, unter anderem buhlen wohl auch die AC Milan und Paris Saint-Germain um den Teenager. Dementsprechend sollte sich Dortmund damit beeilen, die Unterschrift von Karetsas unter Dach und Fach zu bringen. In Genk steht der Grieche noch bis 2029 unter Vertrag.
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