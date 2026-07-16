BVB könnte absoluter Statement-Transfer gelingen: "Das Potenzial, in ein oder zwei Jahren durch die Decke zu gehen"

Der griechische Youngster habe "das Potenzial, in ein oder zwei Jahren durch die Decke zu gehen", fuhr Berger fort und betonte, dass Karetsas gegenüber Ex-BVB-Spielmacher Julian Brandt "ein Upgrade" sei und in der Zukunft "ein großer Verkauf" werden könnte.

35 Millionen Euro müsste Dortmund für Karetsas wohl auf den Tisch legen. So hoch soll jedenfalls Genks aktuelle Forderung für den zehnmaligen Nationalspieler Griechenlands sein.