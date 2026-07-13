Die Verletzung von Borussia Dortmunds Julian Ryerson, die dieser im WM-Viertelfinale Norwegens gegen England erlitten hat, könnte gleich zwei BVB-Transfers verhindern. Das berichtet die Bild-Zeitung. Der Rechtsverteidiger hatte sich in der 60. Minute mit Schmerzen im Oberschenkel zunächst auf den Platz gesetzt und dann auswechseln lassen. Bereits in der Vorrunde hatte er wegen einer Blessur an diesem Bein pausieren müssen, nun wird befürchtet, dass sich der Norweger erneut und damit noch schwerer verletzt hat.
BVB der Leidtragende: WM–Zwischenfall könnte gleich zwei Transfers verhindern
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Manchester United hat angeblich Ryerson auf der Wunschliste
Ryerson habe sich mit seinen Auftritten in der vergangenen Bundesliga-Saison und auch bei der WM in den Fokus anderer Klubs gespielt. Vor allem Manchester United habe den 28-Jährigen im Blick, der rund 30 Millionen Euro kosten könne. Eine langwierige Verletzung würde den Plänen aller Beteiligten jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung machen.
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Yan Couto erfüllte die BVB-Erwartungen bislang nicht
Sollte Ryerson länger ausfallen, dürfte auch der angedachte Leihwechsel von Yan Couto zum italienischen Erstligisten Como erst einmal nicht stattfinden, da der Brasilianer die erste Alternative für Ryerson im BVB-Kader ist. Couto würde dann gebraucht werden, obwohl die Dortmunder Verantwortlichen mit dem teuren Abwehrspieler bislang nicht zufrieden sind.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.