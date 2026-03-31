Bei vielen BVB-Fans ist die Geduld am Ende: Nico Schlotterbecks Verlängerungs-Dementi wirft Fragen auf

Er sei "sehr verwundert über die Berichterstattung", schob der 26-Jährige, dessen Vertrag bis 2027 gültig ist, nach: "Dass die Unterschrift kurz bevorsteht, so weit sind wir leider noch nicht." Ganz offensichtlich hatte er sich bewusst dazu entschieden, nach dem 2:1 (1:0) gegen Ghana in Stuttgart mit den Medienvertretern zu sprechen.

Im fernen Dortmund mühte sich Lars Ricken am Dienstag rasch, sein Verständnis für den umworbenen Innenverteidiger zu betonen. "Nicos Aussagen sind nachvollziehbar. Wir haben weder einen Durchbruch, noch eine Einigung bestätigt, daher hat uns eher die jüngste Berichterstattung überrascht", sagte der Sport-Geschäftsführer auf SID-Anfrage.

Das Ziel des Klubs sei weiterhin, Schlotterbeck "langfristig an den BVB zu binden". Daran habe "sich nichts geändert". Allerdings haben sich die Umstände in Dortmund geändert.

Von Sportdirektor Sebastian Kehl, mit dem Schlotterbeck nach eigener Aussage "lange verhandelt" hatte, trennte sich der BVB am 22. März, Ole Book kam von der SV Elversberg als Nachfolger. "Das ist jetzt blöd für alle BVB-Fans, aber es ist keine einfache Situation für mich, weil Sebastian im letzten Moment gegangen ist", sagte Schlotterbeck.