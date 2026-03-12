Goal.com
Live
CM Grafica Bologna Roma LIVE 16 9Getty Images/Calciomercato
Gabriele Stragapede

Übersetzt von

Bologna-Rom LIVE 0:0: Svilar rettet gegen Bernardeschi, Zaragoza vergibt Führung

Verfolgen Sie das Rennen live.

Nach zwei schmerzhaften Niederlagen in der Meisterschaft gegen Genua bzw. Verona treffen Bologna und Rom im italienischen Derby im Achtelfinale der Europa League aufeinander: Das Hinspiel findet im Dall'Ara-Stadion statt, das Rückspiel aufgrund der besseren Platzierung der Giallorossi in der Meisterschaft im Olimpico-Stadion.

Italien Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Bologna crest
Bologna
BOL
Italien Serie A
Como crest
Como
COM
AS Rom crest
AS Rom
ROM
0