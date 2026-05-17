"Benutzen Sie nicht immer uns, um den Trainer anzukacken!" Uli Hoeneß wird in Torhüterdebatte vor der WM 2026 deutlich

Neuer war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten. Zuletzt wurde heftig über eine Rückkehr des 40-Jährigen für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) spekuliert, laut Sky soll sie bereits perfekt sein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann gab am Samstagabend im ZDF-Sportstudio keine konkrete Antwort. "Da gibt es ja nur Gerüchte im Moment, und wir warten ab, wie die Dinge laufen", sagte Hoeneß, der zur Kommunikation des Bundestrainers in der Torhüter-Causa "im Moment nichts sagen will. Kommentieren Sie das lieber. Sagen Sie das Ihren Zuhörern und benutzen Sie nicht immer uns, um den Trainer anzukacken."

Neuer muss aufgrund von muskulären Problemen in der Wade derzeit wieder kürzertreten. Ob er am Samstag im DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart im Tor stehen kann, ist noch nicht geklärt.