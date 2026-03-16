Bei Niclas Füllkrugs Einwechslung: Milan-Star Rafael Leao rastet aus

Milan-Trainer Massimiliano Allegri hatte den gelernten Flügelstürmer Leao im Angriffszentrum aufgeboten. Sein Schützling zeigte eine schwache Leistung. In der 67. Minute wechselte Allegri ihn für Niclas Füllkrug aus. Leao reagierte sauer und schlich zunächst so langsam vom Feld, dass Keeper Mike Maignan ihm gut zureden musste. An der Seitenlinie angekommen, wollte Allegri Leao zweimal umarmen, dieser schubste seinen Trainer aber leicht weg und beschwerte sich gestenreich. Später trat er frustriert noch mehrere Wasserflaschen weg.

Kritik setzte es anschließend von Ex-Milan-Kapitän Massimo Ambrosini bei DAZN: "Den Frust, den er zeigt, wenn er ausgewechselt wird, sollte er lieber zeigen, wenn er auf dem Platz steht. Da hinterlässt er eher den Eindruck, als fehle ihm der Ehrgeiz. In der 34. Minute hatte er gerade mal vier Ballkontakte, darunter ein Kopfball. Es wirkt, als müsste er immer angefeuert werden und als hätte er diesen Willen nicht in sich."

Ambrosini nannte Leao als Stoßstürmer "eine Verschwendung" und betonte, er hätte den Dribbelkünstler eher auf dem Flügel aufgestellt.