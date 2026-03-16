Rafael Leao ist mit seiner Auswechslung bei der 0:1-Auswärtsniederlage der AC Mailand gegen Lazio am Sonntagabend überhaupt nicht einverstanden gewesen. Der portugiesische Nationalspieler stellte seine Unzufriedenheit offen zur Schau und erntete anschließend Kritik.
Bei Niclas Füllkrugs Einwechslung: Milan-Star Rafael Leao rastet aus
Milan-Trainer Massimiliano Allegri hatte den gelernten Flügelstürmer Leao im Angriffszentrum aufgeboten. Sein Schützling zeigte eine schwache Leistung. In der 67. Minute wechselte Allegri ihn für Niclas Füllkrug aus. Leao reagierte sauer und schlich zunächst so langsam vom Feld, dass Keeper Mike Maignan ihm gut zureden musste. An der Seitenlinie angekommen, wollte Allegri Leao zweimal umarmen, dieser schubste seinen Trainer aber leicht weg und beschwerte sich gestenreich. Später trat er frustriert noch mehrere Wasserflaschen weg.
Kritik setzte es anschließend von Ex-Milan-Kapitän Massimo Ambrosini bei DAZN: "Den Frust, den er zeigt, wenn er ausgewechselt wird, sollte er lieber zeigen, wenn er auf dem Platz steht. Da hinterlässt er eher den Eindruck, als fehle ihm der Ehrgeiz. In der 34. Minute hatte er gerade mal vier Ballkontakte, darunter ein Kopfball. Es wirkt, als müsste er immer angefeuert werden und als hätte er diesen Willen nicht in sich."
Ambrosini nannte Leao als Stoßstürmer "eine Verschwendung" und betonte, er hätte den Dribbelkünstler eher auf dem Flügel aufgestellt.
- AFP
Massimiliano Allegri spielt Zoff mit Rafael Leao herunter
Allegri bemühte sich derweil, die Situation herunterzuspielen. "Leao war etwas genervt, weil er sich in einigen Situationen mehr Unterstützung gewünscht hätte", so der Coach. "Also war er ein wenig sauer. Aber diese Dinge können während eines Spiels passieren."
Es ist nicht das erste Mal, dass Leao wegen zweifelhafter Körpersprache und seines Verhaltens auf dem Platz in der Kritik steht, in den vergangenen Jahren passierte ihm das mehrfach. Der 26-Jährige, der auch beim FC Bayern mehrfach als Neuzugang gehandelt wurde, ist nach einer Vertragsverlängerung im Sommer 2023 Top-Verdiener bei Milan. Er soll rund 6,5 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen.
In der laufenden Saison schwanken seine Leistungen und er steht nach 24 Pflichtspielen bei zehn Toren und zwei Assists.
Auch nach Leaos Herausnahme wurde das Spiel der Gäste im Olimpico nicht wirklich besser. Die Rossoneri verpassten es, aus dem Patzer von Spitzenreiter Inter (1:1 gegen Atalanta Bergamo) Kapital zu schlagen und den Rückstand in der Tabelle zu verkürzen.
Rafael Leaos Leistungsdaten bei Milan
- Einsätze: 284
- Tore: 80
- Assists: 64
- Gelbe Karten: 34
- Platzverweise: 1
- Titel: 2