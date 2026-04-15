Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Daniel Buse

"Barca war eine Katastrophe": Coach Hansi Flick nach Ausscheiden aus der Champions League kritisiert

Champions League
Barcelona
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
H. Flick

Barca riskiert viel - und verliert manchmal mit dieser Herangehensweise, die nach dem CL-Aus nun in der Kritik steht.

Thierry Henry und Samuel Umtiti, zwei Ex-Spieler des FC Barcelona, haben Hansi Flick, den Coach der Katalanen, nach dem Aus in der Champions League gegen Atletico Madrid kritisiert. 

Barca hatte sowohl im Hinspiel (0:2) als auch im Rückspiel (2:1) am Dienstag eine Rote Karte kassiert. Im ersten Vergleich flog Pau Cubarsi wegen einer Notbremse noch vor der Pause vom Platz. Im Metropolitano ereilte Eric Garcia in der Schlussphase dasselbe Schicksal, als die Katalanen unbedingt ein weiteres Tor benötigten, um das Aus in der Königsklasse zu verhindern. 

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    Barcelona steht zu offen und läuft hinterher

    Henry und Umtiti kritisierten die riskante Herangehensweise von Barca-Trainer Flick, der die Abwehrreihe weit vorrücken und deshalb regelmäßig auf Abseits spielen lässt. Gegen Atletico ging das in dieser Saison auch schon in der Copa del Rey schief, als Barcelona beim 0:4 unter die Räder geriet. Auch in diesem Halbfinal-Hinspiel sah Eric Garcia Rot und auch der 1:2-Anschlusstreffer resultierte abermals aus einem Gegenstoß von Atletico.

    "Ich bin enttäuscht, vor allem wegen der Art und Weise, wie sie ausgeschieden sind. Sie kassieren Chancen, obwohl sie das Spiel komplett kontrollieren. Und das passiert in jedem einzelnen Spiel", bemängelte Henry als Experte bei CBS. "Atletico hat sie im Pokal bestraft, sie haben sie zu Hause in der Champions League bestraft, und heute haben sie es wieder getan", ergänzte er mit Blick auf das 1:2 durch Ademola Lookman, das im Vorfeld durch einen einfachen Ball auf Marcos Llorente, mit dem Antoine Griezmann die gesamte Barca-Defensive aushebelte, entstand.

    Sein Fazit: "Es gibt viele Dinge, die verbessert werden müssen. Wenn sich nichts ändert, werden wir in den nächsten zehn Jahren das Gleiche sehen", meinte der Weltmeister von 1998. 

    • Werbung
  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Samuel Umtiti: "Das bringt sie in Schwierigkeiten"

    In dieselbe Kerbe schlug auch Umtiti bei RMC: "Barca war eine Katastrophe", urteilte der Abwehrspieler. Er machte hinter der risikobehafteten Herangehensweise von Flick ein großes Fragezeichen: "Man merkt zwar, dass sie mit ihrer hohen Verteidigung den Gegner unter Druck setzen, aber sie gehen eben auch extremes Risiko ein, speziell, weil sie bei jedem Zweikampf zu spät reagieren. Das führt zu den Roten Karten. Das bringt sie in Schwierigkeiten", befand er. 

    Im Pokal und der Champions League sorgte Atletico für das Aus Barcas. In LaLiga befindet sich die Flick-Truppe jedoch auf dem besten Weg, den Titel zu verteidigen. Der Vorsprung auf den großen Rivalen Real Madrid beträgt mittlerweile neun Punkte. 

  • Der Spielplan des FC Barcelona:

    • 22.04., 21.30 Uhr: Barcelona - Celta de Vigo
    • 25.04., 16.15 Uhr: Getafe - Barcelona

Häufig gestellte Fragen

Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.

Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.

Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.

Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.

Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.

Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.

Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.

Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.

Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.

Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.

Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.

Spanien Copa del Rey
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL