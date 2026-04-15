"Barca war eine Katastrophe": Coach Hansi Flick nach Ausscheiden aus der Champions League kritisiert

Henry und Umtiti kritisierten die riskante Herangehensweise von Barca-Trainer Flick, der die Abwehrreihe weit vorrücken und deshalb regelmäßig auf Abseits spielen lässt. Gegen Atletico ging das in dieser Saison auch schon in der Copa del Rey schief, als Barcelona beim 0:4 unter die Räder geriet. Auch in diesem Halbfinal-Hinspiel sah Eric Garcia Rot und auch der 1:2-Anschlusstreffer resultierte abermals aus einem Gegenstoß von Atletico.

"Ich bin enttäuscht, vor allem wegen der Art und Weise, wie sie ausgeschieden sind. Sie kassieren Chancen, obwohl sie das Spiel komplett kontrollieren. Und das passiert in jedem einzelnen Spiel", bemängelte Henry als Experte bei CBS. "Atletico hat sie im Pokal bestraft, sie haben sie zu Hause in der Champions League bestraft, und heute haben sie es wieder getan", ergänzte er mit Blick auf das 1:2 durch Ademola Lookman, das im Vorfeld durch einen einfachen Ball auf Marcos Llorente, mit dem Antoine Griezmann die gesamte Barca-Defensive aushebelte, entstand.

Sein Fazit: "Es gibt viele Dinge, die verbessert werden müssen. Wenn sich nichts ändert, werden wir in den nächsten zehn Jahren das Gleiche sehen", meinte der Weltmeister von 1998.