Wie die Marca bereits kurz vor Anpfiff der wilden Partie (3:2) vermeldete, hatte Cheftrainer Alvaro Arbeloa eigentlich geplant, den Engländer als Rechtsverteidiger aufzubieten. Er entschied sich jedoch angeblich aus "disziplinarischen Gründen", Alexander-Arnold zunächst auf die Bank zu setzen.
Bankplatz als Strafe! Trent Alexander-Arnold kassiert bei Real Madrid im Stadtderby einen weiteren Nackenschlag
Wie die Marca weiter ausführte, soll der 27-Jährige kurz davor zu einer Trainingseinheit zu spät gekommen sein, was ihn den Einsatz in der gewohnten ersten Elf kostete. Sportliche Gründe waren nicht vermutet worden, da "TAA" in den vergangenen Wochen deutlich bessere Leistungen zeigte als sein Ersatzmann Dani Carvajal. Der Kapitän ist nach seiner Knieverletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent angekommen.
Auch eine Regenerationspause war nicht notwendig, da zwischen dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Dienstag und dem Liga-Duell gegen Atletico am Sonntag mehrere Tage Zeit zur Erholung lagen.
Chefcoach Arbeloa widersprach nach Abpfiff der Darstellung und den Berichten über eine Disziplinarmaßnahme deutlich: "Nein, nein", begann er. "Ich stelle einfach in jedem Spiel die bestmögliche Elf auf. Es beginnt die Mannschaft, die ich für die geeignetsten halte. Carvajal hat eine gute Partie abgeliefert."
Nach 63 Minuten wurde der Routinier ausgewechselt und durch Alexander-Arnold ersetzt. In der 72. Minute bereitete TAA den spielentscheidenden Treffer von Vinicius Jr. vor.
- Getty Images Sport
Alexander-Arnold akzeptiert seine Strafe "wie ein Gentleman"
Nach Spielende äußerte sich der ehemalige Liverpool-Star nicht zu den Vorkommnissen. The Athletic bestätigte derweil, dass eine verspätete Trainingsankunft sehr wohl der Grund für die ungewohnte Rolle als Ersatzspieler gewesen sein soll.
Mehrfach sollen die Real-Stars in letzter Zeit nicht pünktlich erschienen sein und auch der Rechtsverteidiger war am Samstag beim Abschlusstraining angeblich erst 20 Minuten nach vereinbarter Zeit auf dem Trainingsgelände eingetroffen. Arbeloa soll ihm dann die Entscheidung für das Derby gegen Atletico mitgeteilt haben, während sich Alexander-Arnold bei seinem Coach, seinem Kapitän und dem Rest der Mannschaft für sein Fehlverhalten entschuldigte.
Angeblich soll er mit seiner Bestrafung absolut einverstanden gewesen sein und Arbeolas Entschluss "wie ein Gentleman" akzeptiert haben.
- Getty Images Sport
Tuchel verzichtete auf Alexander-Arnold trotz XXL-Kader
Mit der Maßnahme, seine Stars für Unpünktlichkeit mit Bankplätzen zu bestrafen, ist Arbeloa in LaLiga in bester Gesellschaft. In der vergangenen Saison hatte Hansi Flick beim FC Barcelona immer wieder seine Akteure, die zu spät zu Terminen erschienen waren, zu Spielbeginn auf die Bank verdonnert und dabei keine Rücksicht genommen. Mittlerweile sollen solche Vorfälle jedoch vor allem über interne Geldstrafen geregelt werden.
Für Alexander-Arnold war der Bankplatz ein Tiefpunkt in einer persönlich bittersüßen Woche mit dem Weiterkommen in der Champions League und dem Derbysieg auf der einen Seite und der Nichtberücksichtigung von Thomas Tuchel auf der anderen Seite. Englands Nationaltrainer hatte am Freitag einen XXL-Kader mit 35 Spielern für die Testspiele gegen Uruguay und Japan nominiert. "TAA" schaffte es trotz des riesigen Aufgebots nicht, bei den nächsten Duellen der Three Lions dabei sein zu dürfen.
"Ich weiß, was Trent uns bieten kann, und wir haben beschlossen, an unseren Spielern festzuhalten", erklärte Tuchel: "Ich kenne seine Stärken, er ist ein großartiger Spieler, aber es ist eine sportliche Entscheidung." Alexander-Arnold hatte schon im November in Tuchels Kader gefehlt, im Oktober fehlte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Letztmals zum Einsatz kam der Ex-Liverpooler im Juni nach seiner Einwechslung, als England in der WM-Qualifikation mit 1:0 gegen Andorra gewann.
Real verpflichtete Alexander-Arnold (Vertrag bis 2031) im vergangenen Sommer ursprünglich ablösefrei vom FC Liverpool. Dennoch flossen zehn Millionen Euro an die Anfield Road, wodurch er bereits bei der Klub-WM vor seinem eigentlichen Vertragsende spielberechtigt war. Bei den Königlichen gelang ihm in bisher 21 Partien noch kein eigener Treffer, drei Tore bereitete er allerdings vor.
Statistiken von Trent Alexander-Arnold in der Saison 2025/2026
- Spiele: 21
- Einsatzminuten: 1.114
- Tore: -
- Vorlagen: 3
- Gelbe Karten: 2
- Rote Karten: -