Bankplatz als Strafe! Trent Alexander-Arnold kassiert bei Real Madrid im Stadtderby einen weiteren Nackenschlag

Wie die Marca weiter ausführte, soll der 27-Jährige kurz davor zu einer Trainingseinheit zu spät gekommen sein, was ihn den Einsatz in der gewohnten ersten Elf kostete. Sportliche Gründe waren nicht vermutet worden, da "TAA" in den vergangenen Wochen deutlich bessere Leistungen zeigte als sein Ersatzmann Dani Carvajal. Der Kapitän ist nach seiner Knieverletzung noch nicht wieder bei 100 Prozent angekommen.

Auch eine Regenerationspause war nicht notwendig, da zwischen dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City am Dienstag und dem Liga-Duell gegen Atletico am Sonntag mehrere Tage Zeit zur Erholung lagen.

Chefcoach Arbeloa widersprach nach Abpfiff der Darstellung und den Berichten über eine Disziplinarmaßnahme deutlich: "Nein, nein", begann er. "Ich stelle einfach in jedem Spiel die bestmögliche Elf auf. Es beginnt die Mannschaft, die ich für die geeignetsten halte. Carvajal hat eine gute Partie abgeliefert."

Nach 63 Minuten wurde der Routinier ausgewechselt und durch Alexander-Arnold ersetzt. In der 72. Minute bereitete TAA den spielentscheidenden Treffer von Vinicius Jr. vor.