Bahnt sich beim FC Bayern München eine dicke Transfer-Überraschung an?

Zwar schätze man an der Säbener Straße die sportlichen und menschlichen Qualitäten des 26-Jährigen, gleichwohl würde man sich gesprächsbereit zeigen, sollte ein interessierter Klub mit einer attraktiven Ablösesumme locken.

Als zweiten Verkaufskandidaten neben Ito nennt der Bericht Innenverteidiger-Kollege Min-Jae Kim. Dieser wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit einem Abgang aus München in Verbindung gebracht, vor allem italienische Klubs sollen ein Auge auf den Südkoreaner geworfen haben.

Sollten sowohl Ito als auch Min-Jae im Sommer gehen, müssten die Münchner auf jeden Fall auf dem Transfermarkt aktiv werden. Abgesehen von den beiden Stamm-Innenverteidigern Jonathan Tah und Dayot Upamecano könnte sonst nur noch Josip Stanisic in der Defensiv-Zentrale aushelfen.