Wie Sky berichtet, gehört Innenverteidiger Hiroki Ito zu den Spielern, die den deutschen Rekordmeister bei einem entsprechenden Transferangebot im Sommer verlassen dürften.
Bahnt sich beim FC Bayern München eine dicke Transfer-Überraschung an?
Zwar schätze man an der Säbener Straße die sportlichen und menschlichen Qualitäten des 26-Jährigen, gleichwohl würde man sich gesprächsbereit zeigen, sollte ein interessierter Klub mit einer attraktiven Ablösesumme locken.
Als zweiten Verkaufskandidaten neben Ito nennt der Bericht Innenverteidiger-Kollege Min-Jae Kim. Dieser wurde in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mit einem Abgang aus München in Verbindung gebracht, vor allem italienische Klubs sollen ein Auge auf den Südkoreaner geworfen haben.
Sollten sowohl Ito als auch Min-Jae im Sommer gehen, müssten die Münchner auf jeden Fall auf dem Transfermarkt aktiv werden. Abgesehen von den beiden Stamm-Innenverteidigern Jonathan Tah und Dayot Upamecano könnte sonst nur noch Josip Stanisic in der Defensiv-Zentrale aushelfen.
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Nico Schlotterbeck angeblich auf der Liste des FC Bayern
In der Vergangenheit wurde den Bayern Interesse an einer Verpflichtung von Nico Schlotterbeck nachgesagt, dies dürfte spätestens nach dessen Vertragsverlängerung beim BVB allerdings ein schwieriges und vor allem teures Unterfangen werden.
Zwar besitzt der deutsche Nationalspieler in seinem frisch unterzeichneten Kontrakt eine Ausstiegsklausel, welche bereits nach der WM aktivierbar sein soll, allerdings gehört der FCB Medienberichten zufolge nicht zu den Klubs, die diese ziehen können.
Dementsprechend müsste man einen Transfer sowie eine entsprechende Ablösesumme frei mit dem BVB verhandeln. Dass sich die Schwarzgelben dabei wenige Wochen vor Schluss des Transferfensters eine Kader-Baustelle unnötig selbst aufmachen wollen, erscheint zumindest unwahrscheinlich.
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Ito wechselte vom VfB Stuttgart zum FC Bayern München
Ito spielt seit 2024 für den FC Bayern. Der Japaner war in jenem Sommer für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach München gewechselt, schaffte es auch aufgrund zahlreicher Verletzungen aber seitdem nie, sich in die erste Mannschaft zu spielen.
In der laufenden Saison stehen wettbewerbsübergreifend 19 Einsätze zu Buche, wobei er einen Treffer selbst erzielen konnte und zwei weitere Tore vorbereitete.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.