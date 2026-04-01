Auch Gianluigi Buffon muss womöglich gehen! Italiens Politiker nach WM-"Schande" stinksauer

Die "objektive Verantwortung dieser Situation", so Gravina weiter, "liegt beim Fußballverband, sie liegt bei mir." Gravina sieht eine "große Krise, der italienische Fußball muss neu gestaltet werden." Dabei gehe es aber nicht nur um den Verband, betonte er nach dem dritten WM-K.o. in Serie: "Es gibt die Ligen, es gibt die Vereine. Deshalb braucht es eine umfassendere Überlegung darüber, was geändert werden muss."

Auch die Zukunft von Sportchef Gianluigi Buffon ist nach dem 1:4 im Elfmeterschießen gegen Bosnien-Herzegowina am Dienstagabend ungewiss. "Wir müssen uns nach dieser Niederlage Zeit nehmen. Die Saison endet im Juni. In den nächsten drei Monaten werde ich weiterhin dem Verband zur Verfügung stehen, der mir Vertrauen gezeigt hat", so Buffon. "Unser Ziel war die WM-Qualifikation. Diese Pleite schmerzt, und es besteht die Gefahr", fügte er an, "dass man wegen der Enttäuschung nicht rational reagiert."