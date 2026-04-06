Auch Arsenal soll interessiert sein: Setzt der neue BVB-Boss Ole Book ein erstes Ausrufezeichen aus dem Transfermarkt?

Eine Verpflichtung sei jedoch kein leichtes Unterfangen. Denn eine Reihe von Topklubs soll Interesse an Lucca zeigen, insbesondere Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal stelle eine große Konkurrenz dar. Die Gunners seien im Werben um den flexibel einsetzbaren Flügelstürmer aktuell am weitesten.

Außerdem wäre ein Transfer wohl nicht ganz günstig. Lucca besitzt zum einen noch einen bis 2028 gültigen Vertrag, zum anderen dürften die vielen Interessenten den Preis nochmal in die Höhe treiben.