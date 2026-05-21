ARD, ZDF oder SAT.1 für VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn? Die Relegation heute live im TV und Live Stream sehen

Die Saison der Bundesliga 2025/26 ist in den Geschichtsbüchern. Jetzt entscheidet die Relegation über den letzten freien Platz für die kommende Spielzeit. Dabei treffen der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn aufeinander.

Bundesligist Wolfsburg empfängt den Zweitliga-Dritten aus Paderborn zunächst im Hinspiel am heutigen Donnerstag, den 21. Mai, in der Volkswagen Arena. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Das Rückspiel steigt am 25. Mai in Paderborn.

Wer das Hinspiel heute live überträgt, erfahrt ihr im folgenden Absatz bei GOAL.