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VfL Wolfsburg v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport
Marko Brkic

ARD, ZDF oder SAT.1 für VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn? Die Relegation heute live im TV und Live Stream sehen

Bundesliga
VfL Wolfsburg - Paderborn
VfL Wolfsburg
Paderborn
1. Bundesliga Qualifikation

Der VfL Wolfsburg trifft im Hinspiel der Bundesliga-Relegation auf den SC Paderborn. Hier erfahrt ihr, wer das Duell live überträgt.

Die Saison der Bundesliga 2025/26 ist in den Geschichtsbüchern. Jetzt entscheidet die Relegation über den letzten freien Platz für die kommende Spielzeit. Dabei treffen der VfL Wolfsburg und der SC Paderborn aufeinander.

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Bundesligist Wolfsburg empfängt den Zweitliga-Dritten aus Paderborn zunächst im Hinspiel am heutigen Donnerstag, den 21. Mai, in der Volkswagen Arena. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Das Rückspiel steigt am 25. Mai in Paderborn.

Wer das Hinspiel heute live überträgt, erfahrt ihr im folgenden Absatz bei GOAL.

  • ARD, ZDF oder SAT.1 für VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn? Die Relegation heute live im TV und Live Stream sehen

    Das Hinspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Paderborn wird von zwei Anbietern übertragen. Im Free-TV zeigt Sat.1 die Partie, die Übertragung beim Privatsender beginnt um 19.50 Uhr. Matthias Opdenhövel moderiert die Sendung, unterstützt von Experte Markus Babbel. Kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und Andrea Kaiser. Parallel dazu ist ein kostenloser Livestream über ran.de sowie Joyn verfügbar.

    Auch Sky überträgt das Duell live und zeigt es auf Sky Sport Bundesliga UHD. Dort übernimmt Kai Dittmann den Kommentar. Zusätzlich kann die Begegnung über SkyGo oder WOW im Livestream verfolgt werden.

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  • ARD, ZDF oder SAT.1 für VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn? Die Relegation heute live im TV und Live Stream sehen - Wichtigste Infos

    • Begegnung: VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn
    • Wettbewerb: Relegation zur Bundesliga
    • Spielrunde: Hinspiel
    • Datum: 21. Mai 2026
    • Uhrzeit: 20.30 Uhr
    • TV: Sky, Sat.1
    • Livestream: SkyGo, WOW, ran.de, Joyn

  • ARD, ZDF oder SAT.1 für VfL Wolfsburg vs. SC Paderborn? Die Relegation heute live im TV und Live Stream sehen - Die Spiele auf einen Blick

    DatumUhrzeitHeimmannschaftAuswärtsmannschaftHin- oder Rückspiel
    21.5.20.30 UhrVfL WolfsburgSC PaderbornHinspiel
    25.5.20.30 UhrSC PaderbornVfL WolfsburgRückspiel
1. Bundesliga Qualifikation
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