Als Trainer! Ein Triple-Sieger soll bald zum FC Bayern München zurückkehren

Als Verteidiger feierte er viele Titel mit dem FC Bayern München, legendär wurde Dante aber vor allem durch ein Video. Nun könnte er an die Isar zurückkehren.
Aktuell ist der mittlerweile 42-jährige Dante noch aktiv bei Ligue-1-Klub OGC Nizza, doch anschließend könnte er in neuer Funktion zum FC Bayern München zurückkehren.
Wie die tz berichtet, wird Dante, der 2013 mit dem FC Bayern München das Triple gewann, als möglicher Nachfolger von Holger Seitz auf den Trainerposten der zweiten Mannschaft der Münchner ab Sommer gehandelt.
Dante ist mit 42 Jahren aktuell noch beim Ligue-1-Klub OGC Nice aktiv, plant im Anschluss an die Saison jedoch den Start seiner Trainerkarriere. In der Vergangenheit betonte er bereits, eines Tages unbedingt zum FC Bayern zurückkehren zu wollen: "Mein Ziel ist es, Trainer zu werden. Darauf habe ich Riesenbock", verriet der Innenverteidiger Ende 2024 dem FCB-Vereinsmagazin 51. "Ich will meine Erfahrung weitergeben und jeden einzelnen Spieler besser machen, als Fußballer und als Mensch."
Demnach soll Seitz dem Verein jedoch erhalten bleiben und künftig eine neue, bislang nicht näher definierte Rolle übernehmen.
Der FC Bayern II liegt nach 28 Spieltagen auf Rang sechs der Regionalliga Bayern.
Dante: Statistiken in der Saison 2025/26 für OGC Nizza
Spiele
16
Tore
0
Vorlagen
1
Einsatzminuten
1.072
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.