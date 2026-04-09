Als Trainer! Ein Triple-Sieger soll bald zum FC Bayern München zurückkehren

Dante ist mit 42 Jahren aktuell noch beim Ligue-1-Klub OGC Nice aktiv, plant im Anschluss an die Saison jedoch den Start seiner Trainerkarriere. In der Vergangenheit betonte er bereits, eines Tages unbedingt zum FC Bayern zurückkehren zu wollen: "Mein Ziel ist es, Trainer zu werden. Darauf habe ich Riesenbock", verriet der Innenverteidiger Ende 2024 dem FCB-Vereinsmagazin 51. "Ich will meine Erfahrung weitergeben und jeden einzelnen Spieler besser machen, als Fußballer und als Mensch."

Der Brasilianer absolvierte zwischen 2012 und 2015 133 Pflichtspiele für den FC Bayern und gewann dreimal die deutsche Meisterschaft, dreimal den DFB-Pokal und einmal die Champions League. Legendär wurde Dante auch mit seinemMotivationsvideo für seine Mannschaftskollegen ("... und Pokal auch").















