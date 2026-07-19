Als Nachfolger eines Rekordtransfers: Ex-Bayern-Star Nicolas Jackson Transfer innerhalb der Premier League

Beim Klub aus Birmingham könnte Jackson die Nachfolge von Morgan Rogers antreten, welcher übereinstimmenden Medienberichten unmittelbar vor einem Transfer zu den Blues steht.

Dem Vernehmen nach zahlt Chelsea eine Ablösesumme in Höhe von 137 Millionen Euro für Rogers, was den 23-Jährigen deutlich vor Jack Grealish (2021 für 117,5 Millionen Euro zu Manchester City) zum vereinsinternen Rekordverkauf der Villans aufsteigen ließe.

Sollte eine Einigung erzielt werden, wäre für Aston Villa ausreichend finanzieller Spielraum vorhanden, um Jackson aus seinem noch bis 2033 laufenden Arbeitspapier bei Chelsea herauszukaufen.