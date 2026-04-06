"Alles begann mit einem Anruf": Jürgen Klopp holte einen BVB-Schreck zum FC Liverpool - und setzte ihn nie ein

2016 verpflichteten die Reds den 23 Jahre alten Loris Karius für rund sechs Millionen Euro Ablöse von Mainz 05, dazu stand noch der Belgier Simon Mignolet (29) im Liverpooler Kader. Klopp aber wollte offensichtlich noch einen erfahrenen Schlussmann und erinnerte sich an Manninger, der ihn zwei Jahre zuvor zur Weißglut getrieben hatte.

Der Österreicher schilderte: "Alles begann mit einem Anruf. Jürgen wusste einfach alles über mich. Ich hatte mit Augsburg zwei Jahre zuvor seine Dortmund-Mannschaft besiegt. Er sagte: 'Ich will diesen Keeper.' An diesem Tag hast du gegen uns alles gehalten, das musst du jetzt auch für mich tun."

Besagtes Spiel stieg Anfang 2015 im Signal Iduna Park während Klopps letzter, missratener Saison in Dortmund. Der BVB belegte damals den letzten Tabellenplatz in der Bundesliga und das Duell mit dem FCA markierte den absoluten Tiefpunkt jener Spielzeit. Die Gastgeber verloren wegen eines Treffers von Raul Bobadilla mit 0:1, obwohl sie nach Christoph Jankers Platzverweis mehr als 25 Minuten lang in Überzahl spielten. Allerdings scheiterten sie eben immer wieder am glänzend aufgelegten Manninger.

Dieser unterschrieb eineinhalb Jahre später nach Klopps Anruf auf der Insel, wo er einst auch für Arsenal gespielt hatte, einen Einjahresvertrag. Allein, er durfte für Klopp keine Paraden in Pflichtspielen zeigen. Am Ende stand Manninger bei null Einsätzen. "Ich habe nie gespielt. Ich war 40 und ich durfte mich vor den Fans vor The Kop (Liverpools legendäre Tribüne an der Anfield Road, d. Red.) vom Fußball verabschieden. Das war ein tolles Gefühl."