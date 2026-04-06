"Absolut sauber und professionell": BVB-Boss Lars Ricken kontert scharfe Äußerungen von Lothar Matthäus

Ole Book wurde in der Folge Kehls Nachfolger. Auf seiner Antritts-PK gab Book bekannt, dass er erstmal im vergangenen Januar Gespräche mit dem BVB geführt habe.

Nach den scharfen Ausführungen von Matthäus hat sich dann auch Sportgeschäftsführer Lars Ricken dazu geäußert. Er verteidigte die Entscheidung, sich von Kehl zu trennen, und betonte, dass der Ablauf trotz der frühen Kontaktaufnahme zu Nachfolger Book "absolut sauber und professionell" gewesen sei.