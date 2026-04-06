Bei Sky hat Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Stellung zum Aus von Sportdirektor Sebastian Kehl bei Borussia Dortmund bezogen. "Wenn das hinter dem Rücken von Sebastian Kehl passiert ist, dann war es für mich nicht der Haupteingang. Dann war es eher eine Hinhaltetaktik von Borussia Dortmund", sagte er und führte aus: "Man hat sich seit über zwei Monaten umgeguckt. Wenn man schon Ende Januar Kontakt aufnimmt und dann mehrere Gespräche führt, dann ist das keine zufällige Begegnung mehr."
"Absolut sauber und professionell": BVB-Boss Lars Ricken kontert scharfe Äußerungen von Lothar Matthäus
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Ricken verteidigt BVB-Entscheidung zur Trennung von Kehl
Ole Book wurde in der Folge Kehls Nachfolger. Auf seiner Antritts-PK gab Book bekannt, dass er erstmal im vergangenen Januar Gespräche mit dem BVB geführt habe.
Nach den scharfen Ausführungen von Matthäus hat sich dann auch Sportgeschäftsführer Lars Ricken dazu geäußert. Er verteidigte die Entscheidung, sich von Kehl zu trennen, und betonte, dass der Ablauf trotz der frühen Kontaktaufnahme zu Nachfolger Book "absolut sauber und professionell" gewesen sei.
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Ricken: Dortmund wollte "einen neuen Impuls"
Gleichzeitig gestand Ricken ein, dass die Zusammenarbeit in der Führungsetage zuletzt nicht immer reibungslos verlief. Es habe ab und zu "geknirscht und geknarzt". Ricken erklärte: "Wir sind an den Punkt gekommen, dass wir jemanden Externes brauchen, einen neuen Impuls." Die zeitgerechte Trennung sei nötig gewesen, um dem neuen Sportdirektor die volle Kontrolle über die Kaderplanung für die kommende Saison zu ermöglichen.
Ricken in Richtung Kehl: "Die Tür steht auf"
Zu Vorwürfen der Heimlichtuerei äußerte sich Ricken gelassen: "Das gehört für mich als Geschäftsführer dazu, dass man auf Situationen vorbereitet ist." Er unterstrich, dass Kehl dennoch durch die "Vordertür" gehe. Ob es für ihn ein großes Abschiedsspiel oder ein "rauschendes Sommerfest" geben wird, läge allein bei Kehl: "Die Tür steht auf."
Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund:
11.04., 15.30 Uhr: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
18.04., 15.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund
26.04., 17.30 Uhr: Borussia Dortmund - SC Freiburg
03.05., 17.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund