Selbst die Berater wunderten sich! Bericht über "Klima des Misstrauens" zwischen Sebastian Kehl und Lars Ricken beim BVB

Demnach seien die Risse zwischen Kehl und Ricken zu groß gewesen. Die Rede ist von einem "Klima des Misstrauens". Zwar habe Cramer versucht zu vermitteln, blieb dabei aber weitestgehend erfolgslos.

Stattdessen sei intern über die Transferpolitik Kehls gelästert worden, dass er sich öffentlich über die ansteigenden Preise auf dem Transfermarkt beklage und stattdessen keine mutigen oder kreativen Lösungen fand. So sei ihm beispielsweise auch die millionenschwere Verpflichtung von Carney Chukwuemeka angekreidet worden, der immer wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen hat und deshalb kaum konstante Leistungen zeigen kann. Allerdings, heißt es in dem Bericht, habe Kehl dabei Trainer Niko Kovac einen Wunsch erfüllt, der nach Ablauf der Leihe in der Vorsaison auf eine feste Verpflichtung gedrängt habe. Zudem drückte der 46-Jährige die Ablöse von 30 auf 20 Millionen Euro plus Boni.

Bei erfolgreichen Geschäften hätten sich die beiden Streithähne derweil in der Branche gebrüstet. Als konkretes Beispiel wird der Verkauf von Jamie Gittes an den FC Chelsea für 65 Millionen Euro genannt, woraufhin beide darum gerungen hätten, wer den größeren Anteil an dem Deal hatte.