Sebastian Kehl hätte höchstwahrscheinlich selbst die Reißleine gezogen und den BVB verlassen, wenn Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Klub-Boss Carsten Cramer nicht derart entschieden hätten. Das berichtet die Bild-Zeitung.
Selbst die Berater wunderten sich! Bericht über "Klima des Misstrauens" zwischen Sebastian Kehl und Lars Ricken beim BVB
Risse zwischen Kehl und Ricken waren zu groß
Demnach seien die Risse zwischen Kehl und Ricken zu groß gewesen. Die Rede ist von einem "Klima des Misstrauens". Zwar habe Cramer versucht zu vermitteln, blieb dabei aber weitestgehend erfolgslos.
Stattdessen sei intern über die Transferpolitik Kehls gelästert worden, dass er sich öffentlich über die ansteigenden Preise auf dem Transfermarkt beklage und stattdessen keine mutigen oder kreativen Lösungen fand. So sei ihm beispielsweise auch die millionenschwere Verpflichtung von Carney Chukwuemeka angekreidet worden, der immer wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen hat und deshalb kaum konstante Leistungen zeigen kann. Allerdings, heißt es in dem Bericht, habe Kehl dabei Trainer Niko Kovac einen Wunsch erfüllt, der nach Ablauf der Leihe in der Vorsaison auf eine feste Verpflichtung gedrängt habe. Zudem drückte der 46-Jährige die Ablöse von 30 auf 20 Millionen Euro plus Boni.
Bei erfolgreichen Geschäften hätten sich die beiden Streithähne derweil in der Branche gebrüstet. Als konkretes Beispiel wird der Verkauf von Jamie Gittes an den FC Chelsea für 65 Millionen Euro genannt, woraufhin beide darum gerungen hätten, wer den größeren Anteil an dem Deal hatte.
- Getty Images
Der BVB kümmerte sich wohl schon länger um einen Nachfolger
Schließlich sei das angespannte Verhältnis auch auf den Verhandlungstisch übergeschwappt. Die mangelnde Kommunikation hätten auch Berater bei Vertragsgesprächen registriert und sich darüber gewundert, dass beide teilweise von Gesprächen mit dem anderen nichts wussten.
Als Kehl im vergangene November auch noch öffentlich zu dem Gerücht über ein mögliches Engagement beim VfL Wolfsburg erklärte, dass dies für ihn sprechen würde, sei der nächste Knacks erfolgt. Ein weiterer beim Umgang mit den HSV-Gerüchten. Bei der Geschäftsführung habe sich der Eindruck breitgemacht, dass ihr Sportdirektor mit dem angeblichen Interesse anderer Klubs kokettieren würde.
Matthias Sammer, seit Jahren externer Berater der Vereinsführung, hatte bei Sky ebenfalls durchklingen lassen, dass das Tischtuch zwischen Kehl und Ricken zerschnitten war. "Ich glaube - und das sage ich wirklich in respektvoller Art und Weise - da hat man sich ein bisschen aneinander abgearbeitet", erklärte er vielsagend und sprach von einer "richtigen" und "konsequenten Entscheidung".
Daher waren die BVB-Bosse laut der Bild-Zeitung bereits seit einiger Zeit auf eine Kehl-Trennung vorbereitet - und präsentierten nur einen Tag nach dem Knall Nachfolger Nils-Ole Book. Der 40-Jährige tritt seinen neuen Job am Mittwoch an und erhält einen Vertrag bis 2029.
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
Termin Spiel 4. April, 18.30 Uhr VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11. April, 15.30 Uhr BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18. April, 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)