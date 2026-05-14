Bundesligist Union Berlin wird sich beim letzten Heimspiel der Saison am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg von drei Spielern verabschieden. Schlägt der BVB bei einem zu? Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, werden Diogo Leite, Danilho Doekhi und Alex Kral den Verein zum Saisonende verlassen.
Abschied Offiziell: Wechselt ein Bundesliga-Star jetzt zum BVB?
Doekhi erzielte einen Doppelpack gegen den FC Bayern
Mit Leite und Doekhi geht ein eingespieltes Abwehrduo. Beide kommen auf bislang 135 Pflichtspiele für die Köpenicker. Leite stand seit 2023 unter Vertrag, Doekhi sogar noch ein Jahr länger. Kral absolvierte insgesamt 53 Partien für Union. Der Mittelfeldspieler war 2023 auf Leihbasis von Espanyol Barcelona gekommen und wurde anschließend fest verpflichtet.
Mit Doekhi war zuletzt allen voran der BVB in Verbindung gebracht worden. Der 27-Jährige gilt als Waffe bei ruhenden Bällen. In dieser Saison erzielte er sieben Treffer - darunter in Doppelpack in der Hinrunde beim 2:2 gegen den FC Bayern.
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BVB sucht weiteren Verteidiger neben Gadou
Bei Borussia Dortmund könnte er der zweite gesuchte Verteidiger nach Joane Gadou sein, dessen Verpflichtung Anfang der Woche verkündet wurde. Er könnte in die Rolle von Niklas Süle schlüpfen, der den Verein am Saisonende verlässt und seine Karriere beendet hat.
Neben den Spielern verlassen auch zwei Mitglieder des Funktionsteams den Klub: Torwarttrainer Michael Gspurning, der seit 2017 für Union tätig ist, sowie Physiotherapeut Silvio Thieme. Die Verabschiedung erfolgt am Samstag vor dem Anpfiff der Partie im Stadion An der Alten Försterei.