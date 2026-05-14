Abschied Offiziell: Wechselt ein Bundesliga-Star jetzt zum BVB?

Mit Leite und Doekhi geht ein eingespieltes Abwehrduo. Beide kommen auf bislang 135 Pflichtspiele für die Köpenicker. Leite stand seit 2023 unter Vertrag, Doekhi sogar noch ein Jahr länger. Kral absolvierte insgesamt 53 Partien für Union. Der Mittelfeldspieler war 2023 auf Leihbasis von Espanyol Barcelona gekommen und wurde anschließend fest verpflichtet.

Mit Doekhi war zuletzt allen voran der BVB in Verbindung gebracht worden. Der 27-Jährige gilt als Waffe bei ruhenden Bällen. In dieser Saison erzielte er sieben Treffer - darunter in Doppelpack in der Hinrunde beim 2:2 gegen den FC Bayern.