2012 wäre er beinahe dort gelandet! Ist Robert Lewandowski der Stürmer, den ein europäischer Topklub sucht?

"Lewandowski ist auch keine schlechte Option, wenn sie noch einen Stürmer holen wollen", sagte der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger auf seinem eigenen YouTube-Kanal.

Worauf Ferdinand bei seinem Vorschlag unter anderem verwies: Sollte United im Sturmzentrum langfristig voll auf die Karte Benjamin Sesko setzen, für den man vergangenen Sommer 76,5 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig überwies, wäre Lewandowski die perfekte Ergänzung: "Wenn du glaubst, dass Sesko der Mann für die nächsten fünf Jahre ist, dann könnte er hinter Lewandowski unglaublich viel lernen. Er ist ein wunderbarer, bescheidener Mensch. Er würde Sesko den Weg zeigen und ihm helfen, besser zu spielen", erklärte Ferdinand.

Lewandowski verlässt den FC Barcelona diesen Sommer ablösefrei, United könnte den Polen also zum Nulltarif bekommen. "Das wäre eine vernünftige Verpflichtung, auch wenn die Zahlen beim Gehalt verrückt sein könnten", gab Ferdinand zu bedenken, dass die Red Devils Lewandowski sicherlich ein üppiges Salär bieten müssten, um ihn von einem Wechsel ins Old Trafford zu überzeugen. "Wenn du der Mannschaft helfen willst, wäre er eine großartige Persönlichkeit. Es wird ein großer und interessanter Sommer, um zu sehen, wen Manchester United holt", so Ferdinand weiter.