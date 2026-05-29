Abwehrlegende Rio Ferdinand hat seinem Ex-Klub Manchester United die Verpflichtung von Robert Lewandowski ans Herz gelegt.
2012 wäre er beinahe dort gelandet! Ist Robert Lewandowski der Stürmer, den ein europäischer Topklub sucht?
Manchester United: Robert Lewandowski als Mentor für Benjamin Sesko?
"Lewandowski ist auch keine schlechte Option, wenn sie noch einen Stürmer holen wollen", sagte der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger auf seinem eigenen YouTube-Kanal.
Worauf Ferdinand bei seinem Vorschlag unter anderem verwies: Sollte United im Sturmzentrum langfristig voll auf die Karte Benjamin Sesko setzen, für den man vergangenen Sommer 76,5 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig überwies, wäre Lewandowski die perfekte Ergänzung: "Wenn du glaubst, dass Sesko der Mann für die nächsten fünf Jahre ist, dann könnte er hinter Lewandowski unglaublich viel lernen. Er ist ein wunderbarer, bescheidener Mensch. Er würde Sesko den Weg zeigen und ihm helfen, besser zu spielen", erklärte Ferdinand.
Lewandowski verlässt den FC Barcelona diesen Sommer ablösefrei, United könnte den Polen also zum Nulltarif bekommen. "Das wäre eine vernünftige Verpflichtung, auch wenn die Zahlen beim Gehalt verrückt sein könnten", gab Ferdinand zu bedenken, dass die Red Devils Lewandowski sicherlich ein üppiges Salär bieten müssten, um ihn von einem Wechsel ins Old Trafford zu überzeugen. "Wenn du der Mannschaft helfen willst, wäre er eine großartige Persönlichkeit. Es wird ein großer und interessanter Sommer, um zu sehen, wen Manchester United holt", so Ferdinand weiter.
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Robert Lewandowski wird auch beim FC Porto gehandelt
Bis Mitte Mai war offen geblieben, ob Lewandowski Barca mit Ablauf seines Vertrages Ende Juni den Rücken kehrt oder noch einmal ein neues Arbeitspapier bei den Katalanen unterschreibt. Der spanische Meister soll dem 37-jährigen Mittelstürmer eine Verlängerung zu reduzierten Bezügen angeboten haben, Lewandowski lehnte nach reiflicher Überlegung allerdings ab.
Für die Zukunft des ehemaligen Bayern-Stars gibt es nun grundsätzlich zwei Optionen: Ein finanziell sicherlich sehr lukratives Abenteuer in den USA respektive Saudi-Arabien, oder ein Verbleib im europäischen Topfußball. Dabei wurde in den vergangenen Monaten allen voran den beiden italienischen Giganten Juventus Turin und AC Milan Interesse nachgesagt, die allerdings jeweils die Qualifikation für die Champions League verpasst haben. Sollte sich Lewandowski weiterhin in der Königsklasse sehen, würden diese beiden Optionen also ausscheiden.
Mit dem FC Porto gilt derweil auch der portugiesische Meister, der Lewandowski Champions-League-Fußball bieten kann, als interessiert. Und auch United wurde bereits gehandelt, wenn es um die Zukunft des polnischen Torjägers ging. Der Tabellendritte der abgelaufenen Premier-League-Saison ist in der nächsten Spielzeit wieder in der Champions League vertreten und Lewandowski hat eine Vorgeschichte mit United. 2024 bestätigte er in einem Gespräch mit Ferdinand auf dessen YouTube-Kanal, dass er sich 2012 bereits mit den Engländern einig war. Sein damaliger Klub Borussia Dortmund legte allerdings sein Veto ein, zwei Jahre später schloss sich Lewandowski im Sommer 2014 schließlich dem FC Bayern München an.
Robert Lewandowski bei Barca: Nicht mehr gesetzt, aber trotzdem wichtig
Bei Barca war Lewandowski in der abgelaufenen Saison zwar nicht mehr gesetzt, nahm aber dennoch eine wichtige Rolle für Trainer Hansi Flick ein. Dass er weiterhin treffsicher ist, bewies er unter anderem mit 14 Toren in 31 LaLiga-Einsätzen.
Bei United hatte Sesko nach einiger Anlaufzeit in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Spielzeit überzeugt, insgesamt kam der 22-jährige Slowene in 30 Premier-League-Spielen auf elf Treffer. Mit Matheus Cunha, der häufig auch hängend oder über die Flügel agiert, hat das Team von Trainer Michael Carrick eine weitere erstklassige Option für das Angriffszentrum, während Joshua Zirkzee zuletzt nie über die Jokerrolle hinaus kam und den Verein im Sommer voraussichtlich verlässt.
So oder so soll sich United mit der Verpflichtung eines zentralen Stürmers mit Erfahrung beschäftigen. Lewandowski würde in das gewünschte Profil allzu gut passen, zumal er sich trotz fortgeschrittenen Alters körperlich weiterhin in Top-Verfassung präsentiert.
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Robert Lewandowskis Zahlen in der Saison 2025/26
Spiele
46
Tore
19
Assists
4