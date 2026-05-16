Der erfahrene Torjäger bestätigte am Samstag seinen Abschied von den Blaugrana und beendete damit eine erfolgreiche vierjährige Zeit in Spanien. Trotz seines Alters blieb Lewandowski torgefährlich und erzielte in 191 Einsätzen für den Verein 119 Tore. Unter Hansi Flick verlor er in dieser Saison jedoch an Bedeutung und stand in nur 15 seiner 29 La-Liga-Einsaetze in der Startelf.

In einer emotionalen Abschiedsbotschaft dankte Lewandowski dem Club fuer seine Zeit in Katalonien: "Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist. Vier Spielzeiten, drei Meisterschaften. Ich werde die Liebe, die mir die Fans von meinen allerersten Tagen an entgegengebracht haben, nie vergessen. Katalonien ist mein Platz auf dieser Welt. Danke an alle, die ich in diesen wunderschönen vier Jahren auf meinem Weg getroffen habe", schrieb der Stürmer.







