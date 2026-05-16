Rio Ferdinand hat in den sozialen Medien seinen Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass sein ehemaliger Verein Robert Lewandowski ablösefrei verpflichten möge. Da der polnische Nationalspieler nach seinem angekündigten Abschied vom FC Barcelona ablösefrei auf den Markt kommen wird, ist Ferdinand der Ansicht, dass der 37-Jährige für Michael Carrick eine einmalige Gelegenheit darstellt, seine Offensive mit einem Spieler zu verstärken, der über erstklassige Siegererfahrung verfügt.
"Was für ein Spieler!": Klub-Legende fleht Robert Lewandowski nach dessen Abschied beim FC Barcelona an, zu diesem Klub zu wechseln
In einem Post auf X betont Ferdinand, welchen Einfluss der frühere Bayern-Star auf den aktuellen Kader haben könnte, vor allem auf den jungen Stürmer Benjamin Sesko. "Was für ein Typ, was für ein Spieler!", sagt Ferdinand. "Eine erfahrene Option für die nächste Saison in der UCL und eine Hilfe bei der Entwicklung von Sesko?"
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"Mission erfüllt" für Lewandowski
Der erfahrene Torjäger bestätigte am Samstag seinen Abschied von den Blaugrana und beendete damit eine erfolgreiche vierjährige Zeit in Spanien. Trotz seines Alters blieb Lewandowski torgefährlich und erzielte in 191 Einsätzen für den Verein 119 Tore. Unter Hansi Flick verlor er in dieser Saison jedoch an Bedeutung und stand in nur 15 seiner 29 La-Liga-Einsaetze in der Startelf.
In einer emotionalen Abschiedsbotschaft dankte Lewandowski dem Club fuer seine Zeit in Katalonien: "Nach vier Jahren voller Herausforderungen und harter Arbeit ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich gehe mit dem Gefühl, dass die Mission erfüllt ist. Vier Spielzeiten, drei Meisterschaften. Ich werde die Liebe, die mir die Fans von meinen allerersten Tagen an entgegengebracht haben, nie vergessen. Katalonien ist mein Platz auf dieser Welt. Danke an alle, die ich in diesen wunderschönen vier Jahren auf meinem Weg getroffen habe", schrieb der Stürmer.
Noch weitere Interessenten für Lewandowski aus der Premier League
Während Ferdinand sich für einen Wechsel ins "Theatre of Dreams" einsetzt, könnte Manchester United auf harte Konkurrenz durch andere Premier-League-Rivalen stoßen. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Chelsea und der englischen Nationalmannschaft, Joe Cole, hat den Polen ebenfalls als mögliche Lösung für die mangelnde Durchschlagskraft der "Blues" ins Feld geführt und angedeutet, dass er der perfekte Mentor für deren junge Mannschaft sein könnte.
"Ich würde mir Lewandowski ansehen. Sein Vertrag bei Barcelona läuft aus, holt ihn für ein Jahr", sagte Cole.
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Zukünftige Optionen auf dem Tisch
Während Ferdinand und Cole auf einen Abschied in der Premier League hoffen, sollen auch Klubs aus den USA und Saudi-Arabien bereits ihr konkretes Interesse an Lewandowski deponiert haben. Auch Italiens Rekordmeister Juventus gilt als sehr interessiert.