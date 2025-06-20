Naim Beneddra

Französischer und europäischer Fußballkorrespondent

📝 Bio:

Redakteur bei GOAL seit fast zwanzig Jahren, lebe im Rhythmus des Fußballs und des Schreibens. Leidenschaft für den englischen Fußball und Kenner des afrikanischen Fußballs, mit besonderer Zuneigung zu Algeriens „Fennecs“. Ich behalte auch den russischen Fußball im Blick, aufgrund meiner Herkunft. Liverpool-Fan seit den Zeiten von Finnan, Biscan und Djimi Traoré, habe ich die Reds lange vor ihrer Rückkehr an die Spitze verfolgt. Heute leite ich die französische Ausgabe von GOAL, eine Rolle, die Expertise, Leidenschaft und redaktionelle Präzision vereint.

⚽ Meine Fußballgeschichte: Mein Erwachen zum Fußball geht zurück auf Juni 1990, mit dem berühmten Kopfball von Omam-Biyik gegen Argentinien. Ein prägender Schock… und der Beweis, dass ich nicht mehr wirklich zur Kategorie „Hoffnungsträger“ gehörte! Seitdem führte mich meine Leidenschaft von Panini-Alben zu den Kolumnen von GOAL, mit einer ungebrochenen Obsession, Fußball zu erzählen. Vor Gerrard war mein Idol Pierre Littbarski, mit seinen geschwungenen Beinen und Balltalent.

🎯 Fachgebiete:

Premier League und englischer Fußball (Analysen, Kultur, Geschichte)

Afrikanischer Fußball und algerische Nationalmannschaft

Russischer Fußball und internationaler Kontext

Große internationale Turniere (WM, EM, Afrikacup)

🌟 Lieblingsfußballmoment:

Anthar Yahias Rakete gegen Ägypten in Oum-Durman 2009, ein Moment, der Algerien das WM-Ticket sicherte.

📚 Lieblingsartikel:

Porträt von Virgil Van Dijk zu Beginn seiner Liverpool-Zeit

Bewegende Geschichte von Ivan Klasnic

Bericht über Griechenlands Triumph bei der EM 2004 mit Karagounis und Nikopolidis