"Er ist DER Spieler": Pierre-Emerick Aubameyang wandelt bei Olympique Marseille auf den Spuren von Didier Drogba

Der Gabuner startet im Herbst seiner Karriere noch einmal durch. Wird er sogar zur OM-Legende?

Pierre-Emerick Aubameyang nutzte einst seine Zeit bei Borussia Dortmund von 2013 bis 2018, um sich in die Kategorie "Top-Stürmer Europas" zu katapultieren. Danach ging er beim FC Arsenal und dem FC Barcelona erfolgreich auf Torejagd, beim FC Chelsea war der heute 34-Jährige 2022/23 allerdings auf dem absteigenden Ast. Der alternde Superstar schien seine Motivation und Magie verloren zu haben.

Doch dann klopfte Olympique Marseille aus seiner zweiten Heimat Frankreich an. Der Transfer wurde anfangs mit viel Skepsis gesehen, bei einer Auswechslung vom mittlerweile gefeuerten Trainer Gennaro Gattuso hagelte es für "Auba" sogar Pfiffe von den Rängen des Stade Velodrome. Doch dann zeigte es der mittlerweile 34-Jährige allen.

In der Europa League krönte er sich zwischenzeitlich zum Rekordtorschützen (34 Treffer) und steht in der aktuellen Saison mit zehn Buden in zehn Partien ebenfalls ganz vorne in der Torjägerliste.

Für Marseille ist Aubameyang der Stürmer, auf den der Verein eine Ewigkeit gewartet hat: Seit einem gewissen Didier Drogba, dessen Weltkarriere 2003/04 im Velodrome begann, hatte OM nicht mehr einen solch treffsicheren Neuner.

Wenn Aubameyang schon nach einer Saison als einer der besten OM-Torschützen aller Zeiten in Erinnerung behalten werden will, braucht es jedoch einen Titel: Den in der Europa League zum Beispiel, wo am Donnerstag ab 21 Uhr Benfica Lissabon nach dem 1:2 im Hinspiel zu Gast in Marseille sein wird.