Autor SPOX / GOAL DE

Geboren und aufgewachsen irgendwo in der Nähe von Düsseldorf. Italienische Eltern, daher neben der Bundesliga auch eine ebenso große Verbindung zur Serie A – mit Alexandre Pato als großem Kindheitshelden. Der Weg als Kreativspieler führte nur bis in die Kreisliga, weshalb der Schritt in den Sportjournalismus die logische Konsequenz war. Bei SPOX und GOAL DE mit der Betreuung der Social-Media-Kanäle begonnen und jetzt als Autor aktiv.