Fußballkorrespondent für die MENA-Region und Europa

Meine journalistische Laufbahn begann 2011 mit Spezialisierung auf investigative Recherchen. Dies eröffnete mir die Möglichkeit, verschiedene Bereiche tiefgehend zu erkunden und analytische Fähigkeiten zu entwickeln, bis ich mich entschloss, mich auf meine erste Leidenschaft zu konzentrieren: den Fußball. Danach wechselte ich zur Berichterstattung über die ägyptische Nationalmannschaft in allen Altersklassen, den Weltfußball und weitere Sportarten wie Schwimmen, Schießen und Squash.

Meine Leidenschaft für Fußball begann auf dem Platz, als ich in Jugendmannschaften mehrerer ägyptischer Vereine spielte. Von dort aus widmete ich mich der Beobachtung des Weltfußballs, beginnend mit der Weltmeisterschaft 1998, sowie des lokalen Fußballs in Ägypten. Ich beschränkte mich nicht darauf, Spiele nur vor dem Bildschirm zu verfolgen, sondern besuche bis heute regelmäßig die Spiele meines Lieblingsvereins Zamalek, dem erfolgreichsten Klub des 20. Jahrhunderts, live im Stadion.

Ich habe keinen bevorzugten europäischen Verein, neige jedoch zu AC Milan aufgrund meiner Bewunderung für Spieler wie George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho und Seedorf. Dies machte das Verfolgen historischer El-Clásico-Spiele zwischen Real Madrid und Barcelona besonders spannend, während ich in Diskussionen darüber neutral bleibe.

Dennoch bleiben meine größten Fußballmomente der Sieg von Zamalek gegen Ismaily und die Niederlage von Al Ahly gegen Enppi, geprägt durch Sid Abdel-Naims Kopfball, der Zamalek die epische Meisterschaft 2002–2003 sicherte, sowie Milans süße Revanche gegen Liverpool im Champions-League-Finale 2007 mit Inzaghis historischer Doppelpack.

Ich hatte das Glück, für zwei der wichtigsten Sportplattformen im Nahen Osten, Kooora und GOAL.COM, zu arbeiten, was mir umfangreiche Kenntnisse sowohl über arabischen als auch über internationalen Fußball verschaffte. 2022 wurde ich in die Ägyptische Journalistenvereinigung aufgenommen. Ich spezialisiere mich auf die Erstellung von SEO-optimierten Sportinhalten für Kooora.

Meine All-Time-Favorite-Mannschaft: Buffon im Tor; Verteidiger: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Mittelfeld: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Sturm: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Im Laufe meiner Karriere habe ich Tausende von Berichten, Recherchen und Sportfeatures auf Kooora und GOAL.COM veröffentlicht. Zu den Highlights gehören:

“Was denkst du jetzt über Falafel, Aboutrika? Arnie Slot zerstört den ‚Lobster Club‘ und plant, Manchester City auszulöschen!”

“Vom Tennis zurückgetreten, aber seine Liebe zu Real Madrid ist endlos… Nadal, der sein Barcelona-Trikot freiwillig abzog und die Hälfte von Georginas Vermögen schuf!”

“Danke an den naiven Ceferin… die Ambitionen des größten Feindes der Roshn League schenken Saudi-Arabien einen überwältigenden Sieg umsonst!”