James Milner gibt zu, dass er nach einer schrecklichen Verletzung dachte, seine Karriere sei vorbei, bevor er den Premier-League-Rekord brach

Die Verletzung war so schwerwiegend, dass Milner sein Bein ein halbes Jahr lang nicht belasten konnte. Die Operation führte zu einer Nervenschädigung an einer Sehne, was zu einer düsteren Prognose während seiner Rehabilitationssitzungen führte. Im Rückblick auf die dunklen Tage seiner Genesung gab Milner zu, dass selbst diejenigen, die ihm in der medizinischen Abteilung am nächsten standen, davon ausgingen, dass er seine Karriere beenden müsse. Die psychischen und physischen Belastungen des Genesungsprozesses ließen die Aussicht, Barrys langjährigen Rekord zu brechen, wie einen fernen, unerreichbaren Traum erscheinen, während er von der Tribüne aus zusah.

„Ich glaube, es war im Dezember der letzten Saison, als sogar Sean [Duggan, Physiotherapeut in Brighton] selbst sagte, dass er dachte, ich würde vielleicht zwei Wochen lang kommen und dann sagen: ‚Das war's für mich‘“, verriet Milner. „Um ehrlich zu sein, war es zu diesem Zeitpunkt ziemlich unwahrscheinlich, dass ich den Rekord brechen würde, aber ich hatte das Glück, gute Menschen um mich zu haben. Menschen, die an mich geglaubt haben, und eine gute Gruppe von Spielern, mit denen ich zusammen spiele.“