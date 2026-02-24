Getty Images
James Milner gibt zu, dass er nach einer schrecklichen Verletzung dachte, seine Karriere sei vorbei, bevor er den Premier-League-Rekord brach
James Milner: Der Unaufhaltsame 654
Dieser Meilenstein kommt 24 Jahre, nachdem Terry Venables dem damals noch jugendlichen Milner sein Debüt bei Leeds United ermöglichte. Seit diesem Tag im Jahr 2002 hat er sich zum ultimativen Allrounder entwickelt und drei Premier-League-Titel, zwei FA Cups, zwei League Cups und die Champions League mit Newcastle, Aston Villa, Manchester City und Liverpool gewonnen. Doch eine schreckliche Knieverletzung, die er sich in der letzten Saison gegen Arsenal zugezogen hatte, drohte seine legendäre Karriere vorzeitig zu beenden, da er neun Monate lang pausieren musste und sich einer umfangreichen Rekonstruktionsoperation unterziehen musste.
Der Moment, in dem der Ruhestand winkte
Die Verletzung war so schwerwiegend, dass Milner sein Bein ein halbes Jahr lang nicht belasten konnte. Die Operation führte zu einer Nervenschädigung an einer Sehne, was zu einer düsteren Prognose während seiner Rehabilitationssitzungen führte. Im Rückblick auf die dunklen Tage seiner Genesung gab Milner zu, dass selbst diejenigen, die ihm in der medizinischen Abteilung am nächsten standen, davon ausgingen, dass er seine Karriere beenden müsse. Die psychischen und physischen Belastungen des Genesungsprozesses ließen die Aussicht, Barrys langjährigen Rekord zu brechen, wie einen fernen, unerreichbaren Traum erscheinen, während er von der Tribüne aus zusah.
„Ich glaube, es war im Dezember der letzten Saison, als sogar Sean [Duggan, Physiotherapeut in Brighton] selbst sagte, dass er dachte, ich würde vielleicht zwei Wochen lang kommen und dann sagen: ‚Das war's für mich‘“, verriet Milner. „Um ehrlich zu sein, war es zu diesem Zeitpunkt ziemlich unwahrscheinlich, dass ich den Rekord brechen würde, aber ich hatte das Glück, gute Menschen um mich zu haben. Menschen, die an mich geglaubt haben, und eine gute Gruppe von Spielern, mit denen ich zusammen spiele.“
Eine rekordverdächtige Rückkehr an die Spitze
Entgegen aller Erwartungen kehrte Milner am letzten Spieltag der vergangenen Saison zurück und erhielt eine Vertragsverlängerung um ein Jahr im Amex Stadium. Unter Fabian Hurzeler war er in dieser Saison eine Schlüsselfigur und überholte mit 16 Einsätzen schließlich Barry. Trotz der Bedeutung dieser Leistung, die er mit speziell angefertigten Stiefeln mit der Nummer 654 feierte, blieb der Mittelfeldspieler charakteristisch bescheiden. Seine Teamkollegen mussten ihn schließlich zu den Gästen im Gtech Community Stadium drängen, um diesen historischen Moment zu würdigen.
„Es ist eine große Zahl und es ist schön, sie erreicht zu haben. Es wurde natürlich viel darüber gesprochen“, bemerkte Milner nach dem Schlusspfiff. „Für mich persönlich ist es nichts, was ich angestrebt habe. Es ist nichts, was ich persönlich anstrebe. Man ist Teil einer Mannschaft. Der Zusammenhalt der Mannschaft, die Möglichkeit, in die Umkleidekabine zu gehen und mit den Jungs den Sieg zu feiern – dafür spielt man Fußball.“
Lob von einem jüngeren Chef
Brighton-Cheftrainer Fabian Hurzeler, der acht Jahre jünger ist als sein Rekord-Mittelfeldspieler, ist von Milners körperlicher Verfassung beeindruckt. Der deutsche Taktiker verriet, dass Milner trotz seines Alters und der Verletzungsprobleme im vergangenen Jahr weiterhin führend in Sachen Fitness ist. Hurzeler meinte, dass das biologische Alter des Veteranen nicht mit seiner Leistung auf dem Rasen übereinstimmt, wo er während der anstrengenden Trainingseinheiten im Trainingszentrum des Vereins in Lancing weiterhin Spieler überholt und sprintet, die halb so alt sind wie er.
Da sein aktueller Vertrag am Ende der Saison ausläuft, gibt es bereits Spekulationen darüber, ob der neue König der Premier League seinen Aufenthalt um ein weiteres Jahr verlängern wird. Milner hat bewiesen, dass er immer noch auf höchstem Niveau mithalten kann, und er hat sich nicht ausgeschlossen, seine Karriere in der höchsten Spielklasse in einer 25. Saison fortzusetzen. Auf die konkrete Frage, ob er glaube, dass er noch ein weiteres Jahr in sich habe, um seinen Rekord weiter auszubauen, antwortete der Veteran schlicht: „Mal sehen.“
