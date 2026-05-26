Die Fehde eskalierte, als Fernandes im Podcast "Diary of a CEO" auftrat. Fernandes warf der Vereinslegende Lügen vor und erklärte, er habe Äußerungen, die Keane ihm zuschrieb, nie getätigt. Keane hatte zuvor behauptet, Fernandes würde persönliche Vorlagenrekorde über den Mannschaftserfolg stellen.

Fernandes sagte zu Moderator Steven Bartlett: "Ich habe immer gesagt, dass mir Kritik nichts ausmacht. Ich nehme Kritik von jedem an und antworte nie darauf. Die Leute haben eine Meinung, sie finden es gut, schlecht oder was auch immer. Was ich nicht mag, ist, wenn Leute über Dinge lügen.

Er fügte hinzu: "In diesem Fall, den Sie über Roy Keane angesprochen haben: Im Grunde ist das, was er gesagt hat, eine Lüge, denn entweder hat er ein anderes Interview gesehen oder er kann nicht behaupten, ich hätte etwas gesagt, was ich einfach nicht gesagt habe. Ich akzeptiere seine Kritik, egal ob er mich als Spieler mag oder nicht, mich als Person mag oder nicht. Aber was ich nicht mag, ist, dass er mir Worte in den Mund legt, die ich nicht gesagt habe."







