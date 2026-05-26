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"Ein Esel hält sich für einen Löwen" Fehde zwischen Klublegende Roy Keane und Manchester Uniteds Star Bruno Fernandes eskaliert
Die seit Langem schwelenden Spannungen zwischen dem ehemaligen Kapitän von Manchester United Roy Keane und dem aktuellen Spielführer haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. Nachdem Fernandes die Integrität des Iren öffentlich infrage gestellt hatte und ihn der Lüge bezichtigte, veröffentlichte Keane in seiner Instagram-Story ein kryptisches Bild eines Esels. Der Beitrag enthielt das Zitat: "Zu viel Aufmerksamkeit lässt einen Esel glauben, er sei ein Löwe."
Keane kritisiert seit Langem Fernandes’ Führungsstil und seine Körpersprache auf dem Platz; der aktuelle Streit geht jedoch über taktische Fragen hinaus und zielt auf den Charakter.
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Bruno Fernandes wirft der Klublegende Lügen vor
Die Fehde eskalierte, als Fernandes im Podcast "Diary of a CEO" auftrat. Fernandes warf der Vereinslegende Lügen vor und erklärte, er habe Äußerungen, die Keane ihm zuschrieb, nie getätigt. Keane hatte zuvor behauptet, Fernandes würde persönliche Vorlagenrekorde über den Mannschaftserfolg stellen.
Fernandes sagte zu Moderator Steven Bartlett: "Ich habe immer gesagt, dass mir Kritik nichts ausmacht. Ich nehme Kritik von jedem an und antworte nie darauf. Die Leute haben eine Meinung, sie finden es gut, schlecht oder was auch immer. Was ich nicht mag, ist, wenn Leute über Dinge lügen.
Er fügte hinzu: "In diesem Fall, den Sie über Roy Keane angesprochen haben: Im Grunde ist das, was er gesagt hat, eine Lüge, denn entweder hat er ein anderes Interview gesehen oder er kann nicht behaupten, ich hätte etwas gesagt, was ich einfach nicht gesagt habe. Ich akzeptiere seine Kritik, egal ob er mich als Spieler mag oder nicht, mich als Person mag oder nicht. Aber was ich nicht mag, ist, dass er mir Worte in den Mund legt, die ich nicht gesagt habe."
Die Kontroverse um den Assist-Rekord
Fernandes hat zuletzt für Furore gesorgt, als er den Rekord für die meisten Assists in einer Spielzeit in der Premier League aufstellte.
Keane sagte: "Nach dem Spiel interviewte man ihn, und der Kapitän von Manchester United meinte: 'Ja, ein paar Mal hätte ich wohl schießen sollen, aber ich habe ihnen Pässe gespielt.' Wow, wie kann ein Spieler mit der Einstellung ins Spiel gehen und über irgendeinen persönlichen Rekord reden?"
Fernandes entgegnete, er habe das Gegenteil gesagt – er hätte öfter passen sollen – und bat Ole Gunnar Solskjaer um Keanes Kontaktdaten, um die Sache privat zu klären.
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Trainer Michael Carrick unterstützt seinen Kapitän
Manchesters Trainers Michael Carrick stellte sich unterdessen hinter seinen Spieler. "Er ist eine große Stütze für uns, er war Kapitän und hat auf vielfältige Weise mit gutem Beispiel vorangegangen. Ich habe keinen Grund, etwas anderes zu glauben. Wir schätzen sehr, was er geleistet hat, und er liebt es, hier zu sein – ich denke, das sieht man."